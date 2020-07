Sul suo canale social ufficiale, Benjamin Mascolo ha confessato un vero e proprio dramma del suo passato: la rivelazione choc dopo anni.

In coppia con Federico Rossi, Benjamin Mascolo forma una delle coppie musicali più amate ed apprezzate da tutto il pubblico italiano. Da una bellezza davvero smisurata e con una bravura infinita, i due giovani ragazzi hanno saputo, in un batter baleno, entrare nel cuore di tutti noi. Non è un caso, ad esempio, se ciascun loro singolo o tappa di tour si dimostra un vero e proprio successo. Tuttavia, pochissime ore fa, il fidanzato dell’attrice Bella Thorne si è lasciato andare ad una toccante e choc confessione. Molto attivo sul suo canale social ufficiale, il bel Mascolo non ha potuto fare a meno di raccontare il suo dramma del passato. Molto probabilmente per la prima volta in assoluto, Benjamin ha confessato di essere stato in ospedale per circa due settimane. E, soprattutto, di essere stato intubato in terapia intensiva per una rara malattia. Ma cerchiamo di capirne di più. E, soprattutto, vediamo cosa ha detto il giovane cantante del duo Benji e Fede sul suo canale social ufficiale.

Benjamin Mascolo, il dramma del passato: la confessione choc sui social

Sulla scia di Aurora Ramazzotti, Giulia De Lellis e Laura Cremaschi, anche Benjamin Mascolo ha voluto completamente raccontarsi ai suoi sostenitori. In un mondo di apparenze, sono davvero tantissimi i personaggi dello spettacolo che, in questi ultimi giorni, hanno deciso di mostrarsi senza filtri ai loro sostenitori e, soprattutto, raccontarsi senza troppi peli sulla lingua. È il caso, ad esempio, del giovane cantante del duo Benji e Fede. Che, pochissimi giorni fa, sul suo canale social ufficiale, ha voluto svelare del suo dramma del passato. Attraverso un lungo ed emozionante post su Instagram, il fidanzato di Bella Thorne ha raccontato di aver vissuto, circa sei anni fa, due settimane in ospedale e di essere stato intubato in terapia intensiva per una rara malattia.

In questo lungo post su Instagram, Benjamin Mascolo ha confessato, come dicevamo precedentemente, di essere stato intubato nel reparto di terapia intensiva per una ‘istiocitosi polmonare’, dovuta al vizio del fumo. Da quel tragico momento, sono trascorsi, a quanto pare, circa sei anni. Eppure, soltanto adesso il cantante ha deciso di confessarlo pubblicamente ai suoi sostenitori. Ovviamente, Benjamin adesso è guarito e sta meglio. Anche se non nasconde affatto che, appena dimesso dall’ospedale, il periodo buio è continuato ad esserci. È proprio per questo motivo che, ritornato alla vita normale, Benjamin ha deciso di rivoluzionare completamente le sue abitudini. Tuttavia, il messaggio che il giovane vuole lanciare a tutti è: ‘Ascoltate la vostra testa e lottate per i vostri sogni, non c’è niente che vi farà sentire più vivi’.