4 Ristoranti, l’annuncio di Alessandro Borghese su Instagram lascia tutti i fan senza parole.

Alessandro Borghese è uno chef molto famoso, soprattutto grazie al programma televisivo 4 ristoranti. Il format vede 4 ristoratori scontrarsi su alcuni tipi di cucina specifica: quella di mare, quella di laguna, di montagna… oppure su un alimento specifico e caratteristico del luogo come il bollito, il tartufo o il vino. Una gara a tutti gli effetti in cui si fanno 4 diverse cene e i proprietari dei ristoranti avversari valutano la location, il conto, il menù e il servizio. Alla fine, la somma dei loro voti e di quelli di Alessandro Borghese eleggono il vincitore. La nuova stagione di 4 Ristoranti si pensava però che fosse in bilico per via della pandemia da Coronavirus, ma sembra che invece ci siano importanti novità.

L’annuncio per la nuova stagione di 4 Ristoranti

Alessandro Borghese, particolarmente attivo sui social, in questi giorni ha infatti postato delle foto che lo ritraggono al mare, in vacanza con sua figlia, ma non solo. In uno di questi scatti, infatti, lo vediamo accanto al famosissimo furgone di 4 Ristoranti e la didascalia che accompagna la foto è piuttosto chiara: “Non vi basta mai! E #Ale4Ristoranti vuole darvene ancora! Preparatevi sta arrivando la nuova stagione!”. I fan, neanche a dirlo, sono letteralmente impazziti di gioia alla notizia e hanno tempestato di domande i commenti all’immagine. Borghese però non può dare molte informazioni pare e ha suggerito a tutti di rimanere sintonizzati per saperne di più.

Come sarà il programma?

Ci sono infatti molti dubbi che il pubblico a casa vorrebbe levarsi. A cominciare da come sarà gestito il programma in questo periodo storico così particolare di emergenza Coronavirus. Molto probabilmente, oltre ai controlli medici del caso cui verranno sottoposti i ristoratori prima di cenare insieme a Borghese allo stesso tavolo, vedremo come funziona una cucina e il servizio ai tempi del Covid-19.

Molto probabilmente infatti dovremo metterci l’anima in pace e prepararci a vedere chi lavora nel ristorante intento a cucinare o a servire ai tavoli con la mascherina. Una nuova realtà insomma, ma che non sembra fermare i programmi amati dal pubblico come 4 Ristoranti di Alessandro Borghese