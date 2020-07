Brutto incidente per Alberto Urso, vistosa fasciatura: come sta adesso

Brutto incidente per Alberto Urso, che è apparso su Instagram con una vistosa fasciatura: “Che sfiga”, ecco cos’è successo

Alberto Urso, nato a Messina il 23 luglio del 1997, è un cantante, tenore e polistrumentista. La sua giovane carriera è iniziata nel 2010, quando ha partecipato a Ti lascio una canzone, programma condotto da Antonella Clerici su Rai Uno. Urso duettò con moltissimi cantanti famosi e vinse l’edizione a furor di popolo. In seguito ha studiato presso il Conservatorio di Messina e si è laureato in canto lirico al Conservatorio di Matera. Nel 2017 ha duettato con Katia Ricciarelli e l’anno dopo ha pubblicato il suo primo EP, Per te. Il successo arriva sopratutto grazie al talent show Amici di Maria De Filippi. Urso trionfa anche lì, battendo in finale la sua amica Giordana Angi. Dopo la vittoria nel talent show di Canale 5, pubblica il suo primo album in studio, Solo, che è stato certificato disco d’oro e che è rimasto in prima posizione nella classifica FIMI italiana per due settimane consecutive. A settembre del 2019 partecipa come coach alla prima edizione di Amici Celebrities, mentre ad ottobre pubblica il suo secondo album, Il sole ad est. Con l’omonimo brano partecipa alla settantesima edizione del Festival di Sanremo, dove però si classifica al quattordicesimo posto. Alberto resta attualmente uno dei migliori cantanti e tenori in circolazione. Il vincitore di Amici è amatissimo dal pubblico, composto sia da giovani che da adulti.

Alberto Urso, brutto incidente per il cantante: cos’è successo

Brutto incidente per il vincitore della diciottesima edizione di Amici di Maria De Filippi. Non sappiamo con precisione cosa sia accaduto al cantante e tenore, ma Urso è apparso sui social con una vistosa fasciatura. La foto è stata pubblicata dal suo ex professore, oggi amico e collega, Rudy Zerbi sul suo account Instagram. Zerbi ha pubblicato uno scatto fianco a fianco con Urso, scrivendo: “A sinistra (riferendosi a lui ndr.) uno che fa radio e a destra (riferendosi ad Alberto ndr.) uno che il radio se lo è appena rotto“. Secondo quanto riferito da Zerbi, dunque, è probabile che il cantante si sia fratturato l’osso. Il radio è l’osso laterale dell’avambraccio in posizione anatomica e si colloca assieme all’ulna, tra il polso e il gomito.

Il cantante ha prontamente commentato la foto postata sul popolare social network da Zerbi, scrivendo: “Che sfiga“. Sul suo account personale, invece, non ha ancora scritto né postato nulla. Non possiamo che augurare una pronta guarigione al vincitore della diciottesima edizione del talent show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi.