Diletta Leotta, con Daniele Scardina sembrerebbe essere proprio finita: la conduttrice sportiva è stata beccata a cena proprio con lui.

Sembrerebbe essere proprio finita tra Diletta Leotta e Daniele Scardina. A distanza di un anno dall’inizio della loro storia d’amore, sembrerebbe proprio che tra la conduttrice sportiva e il pugile sia definitivamente terminata. Non sappiamo quali siano stati i motivi del loro addio, ovviamente. Anche perché, fino a questo momento, nessuno dei due diretti interessati ha proferito parola al riguardo. Fatto sta che la notizia della loro separazione sembrerebbe essere quasi certa. Non è un caso, infatti, se, nelle ultime ore, i due sembrano essere lontani anche fisicamente. Lei è in Sicilia, luogo suo di origine. Mentre lui è a Formentera con i suoi amici. Ma non è affatto finita qui. Perché, sull’ultimo numero del settimanale ‘Chi’, sembrerebbe che la conduttrice sportiva di Sky sia stata beccata a cena proprio con lui.

Diletta Leotta beccata a cena proprio con lui: l’addio con Scardina è ufficiale

Nonostante né Diletta Leotta e Daniele Scardina abbiano proferito parola sulla notizia della loro presunta rottura, sembrerebbe essere quasi ufficiale. Non soltanto, in questi ultimi giorni, i due si siano separati anche fisicamente, ma la conduttrice sportiva di Sky sembrerebbe essere state beccata a cena proprio con lui. A lanciare la clamorosa notizia è stato il settimanale ‘Chi’. Che, sul suo ultimo numero della settimana, ha pubblicato le immagini esclusiva della siciliana in compagnia proprio di lui. Ma di chi parliamo esattamente? Siete proprio curiosi di scoprirlo? Vediamo insieme tutti i dettagli.

Ebbene si. È proprio lui: Zlatan Ibrahimovic. Stando a quanto si apprende dal settimanale ‘Chi’, sembrerebbe proprio che la conduttrice sportiva sia stata beccata a cena proprio con lui. Ovviamente, ci teniamo a specificare: non c’è assolutamente nulla tra di loro. Anzi. I due, infatti, sono molto amici. E, recentemente, sono stati protagonisti di un progetto lavorativo. A quanto pare, le foto sarebbero state scattate dopo il match del Milan contro il Parma. E sembrerebbe che, subito dopo la cena, la bella Diletta sia volata in Sicilia dalla sua famiglia.

La reazione di Daniele Scardina alla presunta rottura

Come dicevamo precedentemente, nessuno dei due diretti interessati ha proferito parola. Soltanto Daniele sembrerebbe l’abbia fatto. Attraverso un’Instagram Stories caricata sul suo canale social ufficiale, sembrerebbe che il pugile abbia messo a tacere le voci.