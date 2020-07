Fabio Volo, è finita con la moglie Johanna Maggy: la clamorosa indiscrezione del settimanale ‘Chi’, ecco i dettagli della vicenda.

Fabio Volo è uno degli scrittori italiani più acclamati e apprezzati, oltre che un personaggio televisivo e speaker radiofonico di successo. Talento, ironia e simpatia caratterizzano la sua personalità, ma anche grande riserbo e riservatezza sulla sua vita privata, che negli ultimi giorni è finita però sotto i riflettori. Fabio e sua moglie Johanna Maggy, che mai sono finiti nel mirino del gossip, ora sono sotto la lente di ingrandimento perché il loro matrimonio sembra arrivato al capolinea. A dare la notizia è il settimanale ‘Chi’, che ha svelato i dettagli della clamorosa indiscrezione. Proviamo a scoprirli insieme!

Fabio Volo, è finita con la moglie Johanna Maggy: tutti i dettagli della clamorosa indiscrezione

Fabio Volo e sua moglie Johanna Maggy sembrano aver messo fine al loro matrimonio. Secondo il settimanale ‘Chi’ la coppia sarebbe entrata in crisi durante le feste di Natale e non avrebbe sopravvissuto al lockdown dovuto all’emergenza Coronavirus. Al momento nessuno dei due diretti interessati ha confermato né smentito la notizia, ma il settimanale diretto da Alfonso Signorini ha fatto trapelare diversi dettagli sulla vicenda. A quanto pare Johanna e Fabio sarebbero rimasti in ottimi rapporti per il bene dei loro due figli Sebastian e Gabriel, di 7 e 5 anni e lei si sarebbe trasferita alle Baleari con i piccoli, continuando lì la sua attività di insegnante di Yoga. Tutte indiscrezioni che per ora non hanno trovato conferma, ma nemmeno una smentita

Grande dispiacere tra i fan per la rottura tra i due, che avevano sempre mostrato di avere grande complicità e unione. Per il momento non ci sono notizie certe e non resta che attendere nuovi eventuali sviluppi sulla vicenda.