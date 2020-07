Nel corso della puntata odierna di Io e Te, l’attore ospite è scoppiato in lacrime in diretta televisiva: momento più che emozionante.

Continua davvero alla grande l’appuntamento quotidiano con Io e Te. Dal Lunedì al Venerdì intorno le ore 14:00, Pierluigi Diaco fa compagnia al suo numeroso pubblico con delle puntate davvero incredibili. Gli ospiti presenti in studio giorno dopo giorno sono davvero eccezionali. E, soprattutto, sono capaci di regalare delle emozioni più che indescrivibili. È il caso, ad esempio, dell’attore ospite nel corso della puntata odierna. Entrato in studio dopo un’ampia parentesi dedicata ad Iva Zanicchi e alla posta di Katia Ricciarelli, Pierluigi Diaco ha fatto entrate un personaggio dello spettacolo davvero molto conosciuto, amato e, soprattutto, con alle spalle carriera davvero eccellente. È proprio per questo motivo che, nel ripercorrere tappa per tappa i suoi successi, non ha potuto fare a meno di scoppiare in lacrime. Ma di chi parliamo esattamente?

Io e Te, attore scoppia in lacrime appena entrato in studio: cos’è successo

Pierluigi Diaco e il suo Io e Te è solita regalare delle emozioni a tutto il suo pubblico, ma anche a tutti i suoi ospiti, delle emozioni davvero incredibili. E lo sa bene l’attore che, nel corso della puntata odierna del programma, si è ampiamente raccontato al conduttore televisivo. Come dicevamo precedentemente, dopo l’emozionante intervista ad Iva Zanicchi e dopo aver letto le lettere con Katia Ricciarelli, il giornalista ha fatto fare il suo ingresso in studio ad una grande personalità della televisione e, soprattutto, dello spettacolo italiano. Di chi parliamo? Beh, semplice: di lui!

Ebbene si. Nel corso della puntata odierna di Io e Te, Luca Barbareschi si è ampiamente raccontato e confessato a Pierluigi Diaco. Prima di farlo, però, l’attore è stato il protagonista di un momento davvero emozionante. Dopo aver visionato un filmato che racchiude alla grande la sua immensa ed eccellente carriera, l’attore è scoppiato in lacrime. ‘Mi trovo a 64 anni a combattere per tenere aperto qualcosa che dovrebbe essere utile alla comunità’, ha detto l’attore riferendosi al Teatro Eliseo di cui è proprietario. ‘Pensavo che la gente mi dicesse ‘grazie per quello che hai fatto’ oppure mi chiamasse ‘maestro’, invece più fai, più sei detestato’, ha concluso.