Cecilia Rodriguez stesa in barca: Ignazio poggia la testa proprio lì

In questa ultima foto Instagram, Cecilia Rodriguez è stesa in barca a prendere il solo, mentre Ignazio poggia la testa proprio lì: lo scatto.

Si sono conosciuti all’interno della casa del Grande Fratello Vip e, da quel momento, non si sono più lasciati, Cecilia Rodriguez ed Ignazio Moser. Sempre molto attivi sui rispettivi canali social, i due piccioncini non perdono mai occasione di poter aggiornare i loro sostenitori con degli scatti fotografici davvero da urlo. L’ultimo, ad esempio, risale a qualche ora fa. Proprio in questi giorni, la coppia ha deciso di trascorrere le vacanze in Italia. E così, in compagnia degli amici di sempre, l’argentina e il ciclista stanno vivendo delle emozioni davvero uniche in barca. Ecco. Sono proprio qui mentre si lasciano immortalare in questo ultimo scatto sul profilo Instagram ufficiale di Ignazio. Lei è stesa in barca a prendere il sole con la pancia in giù. Lui, invece, ha la testa poggiata proprio lì. Di che cosa parliamo? Diamoci uno sguardo insieme.

Cecilia Rodriguez stesa in barca, Ignazio ha la testa poggiata proprio lì: fan scatenati

Quest’ultimo scatto social di Ignazio Moser, parliamoci chiaro, ha letteralmente scatenato tutti i loro sostenitori su Instagram. Come dicevamo precedentemente, i due stanno trascorrendo una vacanza tutta all’italiana a bordo di una strepitosa barca. È proprio qui che, infatti, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip e Cecilia Rodriguez si sono lasciati immortalare. Fin qui tutto bene, oseremmo dire. Se non fosse per il fatto che lo scatto non può assolutamente passare inosservato per un unico dettaglio. Di che cosa parliamo? Diamoci uno sguardo molto più da vicino insieme.

Come dicevamo precedentemente, Cecilia è intenta a prendere il sole stesa a pancia in giù in barca. Ignazio, dal canto suo, sta sempre attaccato alla sua bellissima e giovanissima compagna, ma ha la testa poggiata proprio lì. Dove? Beh, si vede chiaramente: sul Lato B dell’argentina. Inutile a dirvi che, in un batter baleno, i loro followers si sono letteralmente scatenati.