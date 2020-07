Iva Zanicchi, duro attacco ai vertici di Sanremo: lo sfogo della cantante

Iva Zanicchi, ospite a “Io e te”, ha lanciato un duro attacco ai vertici di Sanremo: ecco lo sfogo dell’Aquila di Ligonchio

Iva Zanicchi, meglio conosciuta anche come l’Aquila di Ligonchio o l’Amalia Rodrigues italiana, è una delle cantanti più apprezzate del panorama musicale italiano. Oltre a possedere un timbro vocale quasi tenorile, è inoltre dotata di grande grinta e personalità. Le sue uscite, spesso schiette e lontane dal politically correct, hanno caratterizzato tutta la sua vita. Nel corso della sua carriera ha spaziato tra i generi musicali più diversi, dal blues alla musica melodica, fino alla musica pop. La Zanicchi è stata anche definita da Alighiero Noschese come “il pollice della canzone italiana“, ossia una delle personalità musicali italiane più importanti, insieme con Mina, Ornella Vanoni, Patty Pravo e Milva. Di recente, oltre che con la musica, la Zanicchi è stata impegnata anche con la televisione nelle vesti di opinionista del Grande Fratello.

Iva Zanicchi, duro attacco ai vertici di Sanremo

La Zanicchi è stato ospite nella puntata odierna di Io e Te, trasmissione condotta da Pierluigi Diaco su Rai Uno. Il conduttore ha ripercorso la carriera dell’Aquila di Ligonchio, soffermandosi soprattutto sulla parentesi dedicata al Festival di Sanremo. La cantante è letteralmente nata sul palco dell’Ariston di Sanremo, competizione che ha vinto ben tre volte: nel 1967 con Non pensare a me in coppia con Claudio Villa, nel 1969 con Zingara in coppia con Bobby Solo e nel 1974 con Ciao cara come stai?. L’ultima presenza della Zanicchi sul palco dell’Ariston risale al 2009, quando partecipò con il brano Ti voglio senza amore ma fu eliminata. Da allora, la cantante non ha più messo piede all’Ariston, nonostante abbia fatto molto per tornarci. Diaco, nella puntata odierna di Io e te, le ha chiesto: “Desideri ancora tornare a Sanremo?” e lei, rivolgendosi alla telecamera, ha esclamato: “Voglio mandare un messaggio alle persone che ‘comandano’: io non voglio più venire“.

Un duro attacco quella della cantante, dettato soprattutto dalla frustrazione. La Zanicchi ha confessato di averci provato fino allo scorso anno, ma adesso, se Amadeus la chiamasse, lei declinerebbe l’invito.