Ricordata Anna Maria Barbera, conosciuta come Sconsolata? Ecco com’è oggi la famosa comica ed attrice diventata famosa grazie a Zelig!

Sconsolata è il suo nome d’arte: Anna Maria Barbera è la comica ed attrice nata a Torino nel gennaio del ’60. Ha raggiunto la popolarità grazie a Zelig, show comico in cui interpretava ‘Sconsy’, una donna del sud emigrata al nord che faceva davvero ridere tutti! Ha condotto anche l’edizione del 2003 di Scherzi a Parte con Manuela Acurci e Teo Teocoli ed anche Striscia la Notizia con Luca Laurenti e Alessandro Benvenuti! La donna ha interpretato Nina in Il Paradiso all’Improvviso: il film di Leonardo Pieraccioli le ha permesso non solo le candidature al David di Donatello ed al Nastro D’argento ma le ha aperto anche le porte del mondo del cinema! Ha lavorato infatti in film come Christmas in Love! Ha partecipato anche ha programmi su Rai Uno, come Ballando con le stelle: a partire dal 2011 però, la sua presenza in tv è diventata sempre meno frequente. Ha vissuto un periodo di disagio, raccontato a Domenica In nel 2019! Volete vedere com’è oggi? Vi mostriamo proprio la foto nel salotto di Mara Venier!

Sconsolata, ricordate la comica di Zelig? Ecco com’è oggi

Nel marzo 2019 l’attrice Anna Maria Barbera, nata come comica e conosciuta come ‘Sconsolata’, è stata ospite di Mara Venier a Domenica In: a distanza di anni è tornata in tv per raccontare, con discrezione, le scelte difficili che ha dovuto affrontare ed il motivo del suo allontanamento dalla tv. Intanto, nonostante gli anni siano passati, il famoso personaggio televisivo e cinematografico non è affatto cambiato con il passare del tempo! Eccola nel salotto di Mara Venier poco più di un anno fa: