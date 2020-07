Uomini e Donne, Giulia Cavaglia è in crisi con il fidanzato Francesco Sole? Tutti gli indizi dai social che stanno facendo mormorare il web

Giulia Cavaglia è stata certamente una delle corteggiatrici e troniste più amate delle ultime edizioni, è stata prima corteggiatrice di Lorenzo Riccardi. Con lui sembrava andare tutto bene, anzi, sembrava a tutti che sarebbe stata proprio lei la scelta, poi però il ragazzo le preferì Claudia Dionigi con cui oggi convive ed è felicissimo. Giulia ha conservato però sia con Claudia che con Lorenzo un buon rapporto e poi dopo ha intrapreso il percorso di tronista, dove si divise tra Manuel Galiano e Giulio Raselli. Entrambi molto belli e molto affascinanti, lasciarono la ragazza col dubbio fino all’ultimo. Il giorno della scelta la ragazza però preferì il Galiano a Raselli. Dopo solo qualche settimana la ragazza scoprì che la sua dolce metà forse non era stata troppo sincera con lei e decise di tagliare ogni ponte, ricominciando il suo percorso in solitudine.

Uomini e Donne, Giulia Cavaglia in crisi con Francesco Sole? Gli indizi

Dopo la fine della storia con Galiano, molti utenti del web iniziarono a notare movimenti strani sul profilo della Cavaglia, che stava ricevendo le avance molto velate del poeta e scrittore Francesco Sole. I due dopo un po iniziarono a frequentarsi e da circa 10 mesi hanno una travolgente storia d’amore. I due si sono visti e hanno collaborato per alcuni progetti lavorativi e poi hanno ufficializzato la loro storia d’amore facendo sognare i fan dell’ex tronista. E’ certamente innegabile la loro alchimia e la loro complicità visibile certamente a occhio nudo, sono infatti moltissime le foto che pubblicano sul loro profilo social instagram. I due vivono insieme e viaggiano spessissimo in giro per il mondo.

Negli ultimi giorni però qualcosa sembra scricchiolare tra i due… Non saranno certamente passati inosservati alcuni dettagli social che fanno urlare alla crisi… I più attenti avranno infatti notato che la Cavaglia non segue più Francesco Sole sui social network e negli ultimi giorni non c’è stato alcuno scambio di like tra i due fidanzati. Per alcuni questo potrebbe non essere un dettaglio importante, per altri invece potrebbe significare molto, visto il periodo social in cui viviamo. Ovviamente queste sono solamente ipotesi e noi non possiamo che aspettare per capire come evolverà la situazione o se uno dei due avrà qualcosa da dire in merito.