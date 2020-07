In alcune delle sue ultime Instagram Stories, Serena Enardu ha rivelato di essersi sentita con Pago nei giorni scorsi: ecco le sue parole.

La storia d’amore tra Serena Enardu e Pago, lo sappiamo, ha conquistato l’interesse di milioni di italiani in questo ultimo anno. Dopo la loro partecipazione a Temptation Island Vip, il loro addio all’ultimo falò di confronto e la loro riappacificazione sotto i riflettori del Grande Fratello Vip, la giovane coppia è stata, per diversi mesi, al centro dell’attenzione di tutti. E lo è stato anche diversi mesi fa. Quando, in seguito ad una ‘pesante litigata’, i due si sono detti nuovamente addio. E, a quanto pare, questa volta proprio per sempre. Tuttavia, pochissime ore fa, l’ex tronista di Uomini e Donne si è lasciata andare ad un’inaspettata rivelazione. Stando a quanto si apprende dalle parole della bella sarda, sembrerebbe che lei e Pago si siano sentiti l’altro giorno. Ma cerchiamo di capire cos’è successo nel minimo dettaglio.

Serena Enardu e Pago: ‘Ci siamo sentiti’, cos’è successo

Come è suo solito fare, anche pochissime ore fa, Serena Enardu ha dedicato un po’ di tempo ai suoi sostenitori. E così, dopo aver parlato dell’amore in generale e se sia giusto continuare a portare avanti una relazione ‘malata’, ha ricevuto diversi messaggi da parte dei suoi sostenitori che credevano che queste sue parole fossero rivolte al suo ex compagno Pago. È proprio per questo motivo che, visibilmente infastidita da queste affermazioni, la giovane sarda si è lasciata andare ad un’inaspettata rivelazione. Stando a quanto si apprende, sembrerebbe che i due, a distanza di qualche mese dal loro ‘addio’ definitivo, si siano sentiti nuovamente.

Da quando si sono lasciati, tra Serena e Pago è successo davvero di tutto. Eppure, stando a quanto dichiarato dalla diretta interessata sul suo canale social ufficiale, sembrerebbe che, qualche giorno fa, i due si siano nuovamente sentiti. Non sappiamo per quale motivo, sia chiaro. Anche perché, proprio pochissimi giorni fa, l’ex tronista ha compiuto gli anni. Fatto sta che, a quanto pare, i due si siano nuovamente sentiti.