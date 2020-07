Maroon 5, Nobody’s Love: testo, traduzione e significato del nuovo singolo

Finalmente arriva l’annuncio di un nuovo singolo dei Maroon 5. La band di Adam Levine torna con il brano Nobody’s Love. Testo e traduzione.

Arriva un nuovo singolo in questo caldo venerdì estivo. Il 24 luglio i Maroon5 dopo un lungo periodo di assenza faranno uscire il brano intitolato Nobody’s Love. Un ritorno della band californiana che tutti stavano aspettando con lo straordinario Adam Levine più in forma di prima. Cosa sappiamo sul nuovo singolo? Per ora poco e anche il testo, il video e la traduzione li avrete a disposizione dal 24 luglio. Intanto però ecco tutto quello che abbiamo scoperto fino ad ora.

Cosa sappiamo sul nuovo singolo dei Maroon 5

Per ora sul nuovo singolo dei Maroon 5 le informazioni che circolano sono poche. Abbiamo però potuto vedere già la copertina che ha un qualcosa di psichedelico. Ritrae infatti una ragazza di schiena, su quella che sembra essere una scogliera intenta a guardare davanti a sé, abbracciandosi. L’immagine non riporta i colori classici che potremmo immaginarci, ma ha delle tonalità che sembrano quasi ricordare le mappe termiche e di calore. Strano insomma, ma con un senso di solitudine ben evidente. È probabile poi che il brano sia nato durante il lockdown e che quindi porti con sé ovviamente le tracce di un periodo storico non facile che abbiamo dovuto vivere tutti, chi più, chi meno, chi lo sta continuando a vivere ancora oggi.

Testo e traduzione di Nobody’s Love

Il testo e la traduzione di Nobody’s Love, letteralmente l’amore di nessuno, ancora non sono stati resi noti, ma non appena li avremo li troverete pubblicati qui.

Sta per uscire un nuovo album dei Maroon 5?

Intanto si rincorrono le supposizioni per cui, dopo questa canzone, nascerà un nuovo album. Del resto l’ultimo è del 2017 e i fan sono in trepidante attesa per il ritorno della loro band preferita.