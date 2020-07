Monica Hill è stata una delle prime protagoniste del talent show Saranno Famosi, ma sapete com’è cambiata nel tempo? Scopriamolo insieme.

Ancora prima di chiamarsi ‘Amici’, come in molti sapranno, il noto talent di Canale 5 aveva un nome completamente diverso. Soltanto per la sua prima edizione, infatti, il programma ideato da Maria De Filippi era chiamato ‘Saranno Famosi’. Un titolo per niente sconosciuto, avete ragione. Ispirato alla famosa serie televisiva americana, la regina di Mediaset aveva pensato ad un programma televisivo in cui i suoi concorrenti avessero la possibilità di dimostrare ampiamente le loro doti. E così, all’interno di una vera e propria scuola con dei professori e, soprattutto, delle rigide regole da rispettare, i ventisei titolari scelti, oltre alle venti riserve, si cimentavano in ben tre discipline: ballo, canto e recitazione. E, badate bene, ciascuno di loro, nonostante la loro predisposizione artistica, doveva necessariamente esibirsi in tutte e tre le categorie. Tra tutti i concorrenti di questa prima edizione, non possiamo non ricordare la bravissima Monica Hill. Con corti capelli biondi e più che ricci, la giovane cantante aveva facilmente conquistato il pubblico, ma anche tutti i suoi professori. Ecco, ma adesso che fine ha fatto? E, soprattutto, com’è cambiata? Scopriamolo insieme.

Che fine ha fatto Monica Hill di Saranno Famosi?

A vincere la prima edizione di ‘Amici’, denominata all’epoca ‘Saranno Famosi’, è stato il cantante Dennis Fantina. Eppure, oltre a lui, sono state diverse le voci che si sono fatte immediatamente conoscere ed apprezzare. Tra le tante, come dicevamo precedentemente, è impossibile non citare la bravissima Monica Hill. Lasciatasi apprezzare per il suo immenso talento, la giovane cantante, ancora adesso, continua ad ottenere un successo davvero smisurato. Ecco, ma che fine ha fatto? Sappiamo che, al momento della sua partecipazione, Monica non aveva affatto nascosto il suo più grande sogno. Ovvero, quello di realizzarsi nel mondo appartenente alla sua più grande passione: il canto. Ecco, a distanza di anni, ce l’avrà fatta? Scopriamolo insieme.

Da come si può chiaramente vedere dall’immagine riproposta in alto, Monica non è affatto cambiata nel corso degli anni. I suoi capelli biondi e ricci, infatti, si sono mantenuti completamente identici al passato. Tuttavia, la domanda che ci facciamo è un’altra: dopo la sua partecipazione a Saranno Famosi, Monica Hill sarà riuscita a realizzarsi nel mondo del canto? Assolutamente si! Da quanto si apprende dal suo canale social ufficiale, non soltanto la giovane Monica è diventata una corista di Laura Pausini, ma ha avuto anche la possibilità di cantare accanto a grandi voci della musica italiana. Parliamo, ad esempio, di Eros Ramazzotti. Insomma, ne ha fatto di strada, no?