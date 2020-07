Wanda Nara, relax in piscina: lato b super in primo piano

Wanda Nara si rilassa in piscina e posta una foto sul suo account Instagram: la manager mostra un lato b super in primo piano

Wanda Nara è una manager e personaggio televisivo. La donna è l’agente del suo compagno, Mauro Icardi, e da quest’anno è l’opinionista del Grande Fratello Vip, reality show condotto da Alfonso Signorini. La Nara è divenuta famosa in Italia, oltre che per il suo ruolo professionale e la sua storia d’amore con Icardi, anche per la sua bellezza. Gli italiani non possono non apprezzare le curve della procuratrice argentina. Il suo account Instagram, tra l’altro, è molto seguito. Sul popolare social network, la compagna del calciatore del PSG conta più di sei milioni di seguaci. Le sue stories sono seguitissime e le sue foto sono piene di like.

Wanda Nara in piscina: foto in costume e lato b in primo piano

La compagna di Mauro Icardi oggi ha deciso di deliziare i suoi seguaci con una foto in costume sul suo account Instagram. La donna ha trascorso una giornata di sano relax nella sua piscina e ovviamente non poteva mancare lo scatto per attirare i like dei suoi fan. La Nara ha pubblicato una foto in costume con un lato b super in primo piano. Lo scatto, pubblicato appena un’ora fa, ha raggiunto migliaia di like ed è divenuta virale in poco tempo. I seguaci della Nara sicuramente avranno fatto il passa-parola in direct. Oltre al post, la procuratrice argentina ha pubblicato anche alcune stories sul popolare social network. In una in particolare ha messo in mostra la sua scollatura da urlo. In un’altra stories, invece, la Nara si è fatta riprendere da uno dei figli mentre nuota in piscina. La procuratrice argentina somigliava ad una sirena.

Wanda avrà sicuramente ricevuto tantissimi commenti super positivi dai suoi fan. La Nara ama riceve apprezzamenti.