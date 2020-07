Gerry Scotti, apprensione: cos’ha alla gamba? Si intravede dall’inquadratura

Belen Rodriguez ha pubblicato alcune stories su Instagram insieme a Gerry Scotti: il conduttore aveva un grosso tutore alla gamba, cosa gli è successo?

Belen Rodriguez è impegnata in questi giorni con le registrazioni di Tu si que vales, programma che andrà in onda in autunno su Canale 5. La showgirl argentina è stata confermata al timone della trasmissione insieme ad Alessio Sakara, Martin Castrogiovanni e la giuria formata da Gerry Scotti, Rudy Zerbi, Teo Mammucari e dalla padrona di casa Maria De Filippi. La giuria popolare, invece, è presieduta da Sabrina Ferilli. La modella argentina tiene aggiornati i fan sul programma di Canale 5 attraverso le stories di Instagram. La Rodriguez mostra momenti del dietro le quinte, ma soprattutto gli outfit, che sono sempre impeccabili. Oggi, ad esempio, ha pubblicato alcune stories con i protagonisti del programma. Ecco. È proprio in queste immagini che siamo riusciti ad intravedere Gerry Scotti con un tutore alla gamba mentre cammina in stampelle. Immagini che, diciamoci la verità, si hanno lasciato davvero con il fiato sospeso. La domanda, però, adesso sorge spontanea: cosa gli sarà mai successo?

Apprensione per Gerry Scotti: cos’ha alla gamba?

Oggi pomeriggio sono state registrate delle nuove puntate di Tu si que vales, programma che vede protagonista tra gli altri Belen Rodriguez e Gerry Scotti. La showgirl argentina, come di consueto, ha pubblicato alcune stories dal backstage sul popolare social network. Alcune insieme a Sabrina Ferilli, che la modella e conduttrice del programma apostrofa come ‘gran gnocca‘. L’attrice, di tutta risposta, le mostra le gambe, una delle parti più belle del fisico della romana. Subito dopo la Ferilli, Belen ha ripreso Gerry Scotti e, se le stories con l’attrice romana avevano fatto sorridere i fan, quelle con il conduttore de Lo show dei record invece hanno messo apprensione ai suoi seguaci. La Rodriguez, infatti, ha ripreso il conduttore che aveva un grosso tutore alla gamba e camminava con le stampelle. Scotti, che non perde mai il senso dell’umorismo, ha esclamato: “In gamba“.

Cos’è successo al conduttore televisivo? Scotti non ha rilasciato dichiarazioni e sul suo account Instagram non ha pubblicato nulla. Belen sicuramente sarà stata bersagliata dai commenti dei fan, i quali vorranno sapere cos’è successo al celebre conduttore della rete del Biscione. Non ci resta che attendere delucidazioni da parte della Rodriguez o da parte di Scotti stesso. Al momento, infatti, non possiamo anticipare cosa sia successo al conduttore, né quali siano le sue reali condizioni. Per essere presente alle registrazioni di Tu si que Vales dovrebbe godere di buona salute. Il tutore alla gamba, però, era abbastanza imponente ed ha messo apprensione ai fan. In attesa di scoprire cosa gli sia successo, gli facciamo gli auguri di una pronta, anzi prontissima guarigione.