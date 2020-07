Baby, in arrivo la terza stagione: nel cast c’è proprio lei

Grande sorpresa per gli amanti della serie Netflix, Baby. Arriva la terza stagione e nel cast c’è una ragazza nuova, ma non certo sconosciuta al pubblico a casa.

I fan della serie tv Baby, One More Time saranno entusiasti di sapere che la terza stagione è pronta a sbarcare su Netflix e, nel cast, ci sono grandi sorprese come la figlia di Morgan e Asia Argento: Anna Lou. Non è la prima volta che la vediamo su un set, ma sicuramente la sua presenza in questa serie così tormentata e discussa, punterà nuovamente i riflettori su di lei considerata a oggi una giovane star di Instagram.

Il trailer della terza e ultima stagione di Baby e il nuovo arrivo nel cast

L’annuncio della nuova stagione di Baby su Netflix è arrivato con un post semplice e diretto. Ossia la frase: “Nessun segreto dura per sempre”. La serie, ispirata alla vicenda delle baby prostitute dei Parioli di Roma è arrivata alla terza stagione e nel cast troviamo la 19enne Anna Lou Castoldi, ossia la figlia di Morgan e di Asia Argento.

In streaming da settembre, la terza stagione sarà sconvolgente perché la verità sulla vita delle protagoniste verrà a galla. Come recita la sinossi vedremo che tutti i personaggi dovranno fare i conti con le loro responsabilità e rendersi conto che, proprio ora che ne hanno bisogno, rifiutano l’aiuto dei genitori, ignari seppure consapevoli che qualcosa non va.

Cosa succederà?

Nel cast ritroviamo le due protagoniste chiaramente: Ludovica (Alice Pagani) e Chiara (Benedetta Porcaroli) che nel trailer vediamo terrorizzate all’idea che il loro segreto salti fuori. Ci saranno sempre dei toni più oscuri che sveleranno ai telespettatori una realtà che ha sconvolto soprattutto gli adulti in quanto i giovani, a detta della stessa protagonista, Benedetta, sanno che le cose in realtà sono anche peggio di così. Lei stessa ha incrociato, seppur da lontano le baby squillo dei Parioli e non poteva immaginare che avessero questa vita segreta.

La terza stagione di Baby sarà diretto come sempre da Andrea De Sica, Letizia Lamartire e da Antonio Le Fosse di GRAMS.