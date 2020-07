Mel Gibson ha avuto il Coronavirus: è stato rivelato soltanto adesso

Mel Gibson ha avuto il Coronavirus lo scorso aprile ed ha trascorso una settimana in ospedale negli Stati Uniti: è stato rivelato soltanto adesso.

Mel Gibson ha contratto il Coronavirus lo scorso aprile ed è stato ricoverato una settimana in ospedale negli Stati Uniti. La notizia è stata riportata dal Daily Telegraph e confermata da un portavoce dell’attore. Secondo quanto riportato dal tabloid britannico, l’attore è risultato positivo al Covid-19 nei primi giorni di aprile ed è stato curato in ospedale, dove ha trascorso una settimana.

Mel Gibson ha avuto il Coronavirus: ha trascorso una settimana in ospedale lo scorso aprile

Mel Gibson è risultato positivo al Coronavirus lo scorso aprile. La notizia, confermata da un suo portavoce, riferisce che l’attore e regista 64enne ha trascorso una settimana in ospedale, negli Stati Uniti, dove è stato curato con il Ramdevisir, un farmaco antivirale in fase di studio per le infezioni da virus SARS-CoV-2. Dopo una settimana, l’attore è risultato più volte negativo al test e, secondo quanto riferito dal suo portavoce, sarebbe risultato positivo anche agli anticorpi.

Mel Gibson e l’indimenticabile William Wallace in Braveheart

Mel Gibson è uno degli attori e registi più noti e amati di sempre. Nato a Peekskill nel 1956, è diventato famoso inizialmente grazie ai ruoli per le serie di film Mad Max e Arma Letale, per poi dedicarsi a ruoli drammatici e alla regia. Nel 1996, si è conquistato l’Oscar al miglior regista con il film Braveheart – Cuore impavido, dove ha anche recitato nel ruolo di William Wallace, patriota ed eroe nazionale scozzese. Il film, il secondo diretto da Gibson, ha vinto 5 Oscar su 10 candidature nel 1996, tra cui anche Miglior Film.