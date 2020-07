Nel corso della puntata odierna di Io e Te, Red Canzian ha svelato un inedito retroscena su Katia Ricciarelli: il racconto in diretta televisiva.

Anche in quest’ultimo giorno della settimana, Pierluigi Diaco è al timone di un nuovo ed imperdibile appuntamento del suo Io e Te. Ospite esclusivo di questo nuovo appuntamento è Red Canzian che, dopo l’intervista a Dodi Battaglia dei giorni scorsi, non ha potuto fare a meno di raccontarsi al padrone di casa. Prima di farlo, però, il buon Diaco ha ritenuto necessario chiarire una piccola questione. Ancora prima del suo ingresso in studio, il giornalista aveva chiesto a Katia Ricciarelli, presenza fissa del programma, che rapporti aveva con il mito dei ‘Pooh’. E, la risposta un po’ velata della tenore, ha stuzzicato la curiosità del conduttore. Che, appena presentatasi l’occasione, ha voluto saperne di più dal diretto interessato. È proprio in questa precisa occasione che il cantante si è lasciato andare ad un inedito retroscena su di lei. Ecco cosa ha rivelato in diretta televisiva.

Red Canzian a Io e Te, il retroscena inedito su Katia Ricciarelli: la confessione in diretta

Red Canzian e Katia Ricciarelli, parliamoci chiaro, rappresentano delle vere e proprie stelle della nostra musica italiana. È proprio per questo motivo che è praticamente impossibile che i due non siano mai conosciuti ed incontrati. Ecco, a svelare ogni cosa su un loro incontro è stato il cantante dei ‘Pooh’. Che, in diretta televisiva a ‘Io e Te’, il programma di Pierluigi Dicao, non ha potuto fare a meno di svelare un inedito retroscena sulla famosa tenore. Ecco, ma di che cosa parliamo esattamente? Scopriamolo insieme.

Incalzato da Pierluigi Diaco, Red Canzian ha svelato un inedito retroscena su Katia Ricciarelli. In diretta televisiva, la voce dei ‘Pooh’ ha rivelato di averla incontrata per la prima volta in un albergo. Dove la cantante era solita trascorrere la sue giornate chiusa in camera. E così, su richiesta della direttrice della struttura, il buon Bruno, questo è il vero nome del cantante, andò su da lei per invitarla a scendere. Com’è andata a finire? In modo più che positivo: i due sono scesi insieme ed hanno cantato insieme.