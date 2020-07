Temptation Island, clamorosa novità: accadrà nella prossima puntata del docu-reality di Canale 5.

È andata in onda ieri, su Canale 5, la quarta attesissima puntata di Temptation Island. Una puntata ricca di colpi di scena e momenti memorabili: è accaduto davvero di tutto! Una puntata che, come spesso accade, si è conclusa sul più bello: il falò di confronto tra Annamaria e Antonio. Ne abbiamo vista solo una parte, come finirà tra loro? Per scoprirlo dobbiamo attendere la prossima puntata. E, proprio riguardo al prossimo appuntamento con il docu-reality di Canale 5, c’è una grandissima novità! A comunicarla è stato il conduttore Filippo Bisciglia, attraverso il suo profilo di Instagram ufficiale. Curiosi di sapere di cosa stiamo parlando? Ve lo sveliamo subito!

Temptation Island, clamorosa novità: la prossima puntata andrà in onda martedì

Temptation Island è ormai entrato nel vivo! Due coppie hanno già lasciato il programma, mentre altre quattro sono nel bel mezzo del viaggio nei sentimenti. Per Antonio e Annamaria è arrivato il momento del falò di confronto, di cui però abbiamo visto solo una parte. La seconda, attesissima, parte andrà in onda nella prossima puntata. Che, attenzione, non sarà trasmessa giovedì! Proprio così, è questa la grande novità della prossima puntata. Ad annunciarla è stato proprio Filippo, amatissimo conduttore della trasmissione. Come ogni giovedì, anche ieri Bisciglia ha pubblicato un post dopo la puntata, ed è proprio nella didascalia che ha annunciato il ‘cambio di programma’. Date un’occhiata:

“Ci vediamo martedì prossimo 28 luglio per la quinta puntata di Temptation Island.” Lo ha scritto in maiuscolo Filippo, affinché i fan possano essere informati e non perdersi la quinta puntata di una delle trasmissioni più amate degli ultimi anni. Un piccolo cambio di programma quindi, ma siamo certi che i telespettatori si faranno trovare pronti davanti alla tv, anche di martedì. Basta dare un’occhiata ai commenti apparsi sotto il post pubblicato da Filippo: in tanti sono rimasti letteralmente col fiato sospeso. Il motivo? Guardate un po’:

Ebbene sì! Tutti avrebbero voluto sapere già ieri come è andata a finire tra Annamaria ed Antonio. Ma Temptation Island, si sa, ogni tanto ama tenere sulle spine i suoi amati seguaci. Non ci resterà che attendere la prossima puntata per scoprire come si concluderà il falò: Annamaria riuscirà davvero a lasciare la trasmissione da single o cederà ai suoi sentimenti e perdonerà il suo fidanzato? Appuntamento a martedì 28 luglio! Save the date!