Temptation Island, i cinque momenti memorabili della quarta puntata del docu-reality di Canale 5.

Ci siamo! Come ogni venerdì, siamo pronti a commentare la super puntata di Temptation Island. Una puntata, quella di ieri, ricca di colpi di scena incredibili! Da un bacio inaspettato, al terzo falò di confronto di questa edizione: è accaduto davvero di tutto! Per voi, i cinque momenti memorabili della quarta puntata di Temptation Island. Tenetevi forte!

Temptation Island, i cinque momenti memorabili della quarta puntata: come finirà tra Antonio e Annamaria?

1- IL BACIO DI PIETRO

Iniziamo con quello che possiamo definire il momento “shock” della quarta puntata del reality. Prima della puntata, alcuni video spoiler ci avevano mostrato una Antonella Elia davvero sconvolta. Tutti ci siamo chiesti: cosa avrà combinato Pietro? Ebbene, qualcosa che difficilmente Antonella perdonerà: Pietro ha baciato la tentatrice Beatrice! Nonostante tutto sia successo in un luogo senza telecamere, il racconto di Pietro a Lorenzo Amoruso ha tolto ogni dubbio! La Elia è apparsa davvero molto delusa dal comportamento del suo fidanzato, di cui non avrebbe mai messo in dubbio la fedeltà.

Nonostante la delusione, Antonella non ha richiesto falò di confronto anticipati, ma vuole terminare il percorso fino alla fine, per scoprire fin dove si spingerà Pietro. Cosa accadrà nelle prossime puntate?

2- “SONO ORGOGLIOSA DI LORENZO”

Dopo quattro puntate, ormai non c’è dubbio: la coppia di questa edizione preferita dal pubblico è quella formata da Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso. Nonostante quest’ultimo non sembri apprezzare alcune dichiarazioni della fidanzata, è chiaro che tra i due c’è un vero sentimento e i telespettatori non vedono l’ora di rivederli uniti al falò. E, ieri sera, c’è stato un momento in particolare ad avere emozionato il pubblico. Anche ieri Manila non ha ricevuto video dal suo fidanzato, ma avendolo visto in alcuni video degli altri, ha pronunciato parole meravigliose per il suo uomo. Sentite un po’:

Manila ha apprezzato il comportamento di Lorenzo nel video in cui Pietro ha raccontato del bacio: “Si è comportato da vero uomo”. Non sono dolcissimi?

3- ANDREA STANCO DELLA STRATEGIA DI ANNA

La strategia di Anna per convincere Andrea a mettere su famiglia continua. La donna sembra essere davvero decisa a raggiungere il suo scopo e, per farlo, sta facendo di tutto per far ingelosire il suo fidanzato. Che, però, sembra essere arrivato quasi al limite della sopportazione. Dopo aver visto al falò l’ennesimo video riguardante Anna, Andrea si lascia andare a un lungo sfogo:

Anche quando è rientrato nel villaggio, Andrea ha ammesso di essersi stufato. Cosa accadrà nelle prossime puntate? Anna porrà fine alla sua strategia? Non vediamo l’ora di scoprire l’epilogo di questa storia!

4- “VAI VIA, PER FAVORE”

Lo abbiamo già detto: Lorenzo Amoruso è uno dei protagonisti assoluti di questa edizione. In particolare, il pubblico ama il suo modo di consigliare gli altri fidanzati, ammonendoli quando hanno torto e schierandosi dalla parte delle donne senza esitazione. Un gesto che ha colpito tutti, nella puntata di ieri, è stato il seguente. Antonio aveva appena scoperto che Annamaria aveva richiesto il falò di confronto e proprio quando il napoletano ne stava parlando con Lorenzo, arriva la tentatrice Ilaria. Lorenzo, che stava dando consigli ad Antonio, esclama “Vai via, vai via per favore”, riferendosi ad Ilaria. Un gesto che non è passato inosservato, e che sottolinea come Lorenzo ci tenga al fatto che i suoi amici facciano scelte giuste!

Insomma, sul web sono tutti innamorati di Lorenzo, vera rivelazione di quest’anno!

5- ANNAMARIA ON FIRE AL FALO’!

Ci siamo! Il terzo falò di confronto di questa edizione di Temptation Island è quello tra Annamaria e Antonio. Nonostante ne abbiamo visto solo una parte ( il resto andrà in onda nella prossima puntata), la discussione è stata più che ‘accesa’! Annamaria non ha affatto gradito la vicinanza tra il suo fidanzato e la single Ilaria, e glielo ha fatto capire attraverso alcune frasi che sono diventate già virali sul web. Date un’occhiata ad alcuni tweet apparsi durante la puntata:

Eh si, Annamaria non le ha mandate a dire! Ma riuscirà davvero a lasciare il programma da sola o cederà ai suoi sentimenti? Lo scopriremo nella prossima attesissima puntata!

Insomma, una puntata ricchissima di colpi di scena, quella di ieri. Ma attenzione: perché dalle anticipazioni della prossima, pare proprio che il bello debba ancora venire. Noi ci ritroviamo qui, venerdì prossimo, per commentare insieme i momenti clou della serata! Che si preannuncia scoppiettante!