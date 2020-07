Elisabetta Canalis, costume minuscolo e addominali scolpiti: il selfie in bagno incanta i followers di Instagram.

Tra le ex veline di Striscia la Notizia, lei è una delle più amate di sempre. Sul bancone del tg satirico più famoso della tv era in coppia con la bionda Maddalena Corvaglia. Si, parliamo proprio di Elisabetta Canalis, che da quel momento è entrata nel cuore dei fan per non uscirne più. Fan che ancora oggi la seguono con affetto, soprattutto sul suo seguitissimo profilo Instagram, dove ama condividere foto e video delle sue giornate. Ed è proprio lì che, qualche ora fa, la splendida sarda ha pubblicato uno scatto che non è passato inosservato- Si tratta di un selfie allo specchio, che la Canalis ha scattato nel bagno dell’hotel dove alloggia. Un selfie che ha lasciato senza parole i followers: Elisabetta è incantevole in costume. Pioggia di complimenti per il suo fisico scolpito. Diamo un’occhiata.

Elisabetta Canalis, costume minuscolo e addominali scolpiti: il selfie incanta i followers di Instagram

Elisabetta Canalis è una delle donne più amate e desiderate del nostro mondo dello spettacolo. La showgirl sarda, diventata famosa come velina a Striscia la Notizia, è da sempre un’icona di straordinaria bellezza. Una bellezza tanto apprezzata anche dalle donne, che riconoscono la semplicità e la naturalezza della Canalis, doti sempre più rare nel mondo dello spettacolo. E, proprio poco fa, Elisabetta ha pubblicato uno scatto sul suo profilo Instagram con cui ha lasciato letteralmente senza parole i suoi followers. L’ex velina indossa un costume minuscolo, che mette in risalto il fisico mozzafiato. Addominali super scolpiti per Elisabetta, che, come in molti le fanno notare nei commenti, fa invidia anche alle ventenni! Ecco il post che ha incantato Instagram:

Eh si, ve lo avevamo detto! Un selfie da paura, quello condiviso dalla splendida Canalis. Il post, in pochissimo tempo, ha ottenuto il pieno di likes e commenti. Tutti ricchi di complimenti per la showgirl, che si conferma una delle donne più amate di sempre. Che dire, passa il tempo, ma Elisabetta Canalis no! E voi, cosa aspettate a seguirla sul suo profilo ufficiale? Non ve ne pentirete!