Massimo Boldi, avete mai visto i suoi fratelli? La somiglianza è sorprendente, spunta uno scatto sui social.

Lui è uno degli attori più amati di sempre. I suoi film hanno fatto sorridere, e continuano a farlo, milioni di italiani, di generazione in generazione. Ma forse non tutti sanno che Massimo Boldi è molto attivo anche sui social! Il comico, infatti, ha un profilo Instagram seguito da ben 306 mila followers! Ed è proprio lì che condivide con i fan foto e video delle sue giornate. E, proprio qualche giorno fa, ‘Cipollino’ ha pubblicato una foto che non è passata inosservata. Si tratta di uno scatto in compagnia di Claudio e Fabio Boldi, i suoi fratelli! La famiglia si è riunita in occasione del compleanno di Massimo, nato il 23 luglio. Curiosi di vedere i fratelli Boldi al completo? Vi avvisiamo: la somiglianza è incredibile!

Massimo Boldi, avete mai visto i suoi fratelli? La somiglianza è evidente: lo scatto su Instagram

“I fratelli Boldi”, scrive l’attore Massimo nella didascalia ad uno scatto postato sul suo profilo Instagram. Il comico si è mostrato con i suoi fratelli Fabio e Claudio, a cena con lui in occasione del suo compleanno. Uno scatto che non è passato inosservato e che ha ricevuto una valanga di likes. Date un’occhiata:

Eh si, uno scatto che non è passato inosservato, quello condiviso da Massimo Boldi. Anche perché la somiglianza è davvero evidente! In tanti hanno invaso il post di likes e commenti. Tutti ricchi di messaggi positivi per la splendida famiglia dell’attore di Luino. Che, due giorni fa, ha spento 75 candeline. Non possiamo che unirci a tutti e mandare i nostri migliori auguri, in leggero ritardo, al mitico Massimo! Buon compleanno!