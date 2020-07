Emma Marrone giudice a X-Factor 2020, Maria De Filippi? L’ha spronata e incoraggiata.

X Factor è ai blocchi di partenza. Il reality show canoro di Sky quest’anno vede una giuria completamente rinnovata con Emma Marrone, Manuel Agnelli, Hell Raton e Mika. Alcuni sono volti che già conosciamo bene, altri, come quello di Emma sono delle new entry nel programma. La sua presenza però nel programma della concorrenza di Mediaset ha fatto scattare delle ipotesi su un “tradimento” della Marrone nei confronti di Maria De Filippi. Voci prontamente smentite da Emma stessa in un’intervista al Corriere della Sera.

Le parole di Maria De Filippi per Emma Marrone

Emma Marrone aveva vinto la nona edizione di Amici di Maria De Filippi e aveva anche fatto il coach delle squadre nelle edizioni successive. Il suo approdo su Sky però ha lasciato perplessi molti, ma Emma ha rassicurato tutti. Il suo rapporto con Maria De Filippi è perfettamente sano. La cantante, in una intervista al Corriere ha infatti spiegato che fra lei e Maria c’è un rapporto di fiducia e di amore, come in famiglia e quando le hanno fatto la proposta di diventare giudice di X-Factor, proprio la De Filippi l’avrebbe spronata ad andare e ad affrontare questa nuova avventura al meglio.

I giudici di X-Factor 2020 insieme a Emma

Emma, come abbiamo detto, sarà quindi al tavolo dei giudici di X-Factor con Manuel Agnelli che definisce come tenero, onesto e molto diretto. Accanto a loro una colonna portante del programma ormai da anni, Mika e la new entry Hell Raton definito come molto preparato e molto convinto delle sue idee. Per Emma questa avventura ad X Factor sarà anche un coronamento della sua carriera arrivata alla soglia dei 10 anni.

La cantante non ha potuto celebrare come avrebbe voluto per via del Covid-19, ma sicuramente con l’avventura di X Factor avrà modo di rifarsi e di onorare la sua carriera sedendo al tavolo dei giudici in uno dei programmi internazionali più famosi in ambito musicale. Non ci resta che augurarle buona fortuna.