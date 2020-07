Michela Quattrociocche, estate rovente a Mykonos per l’ex moglie di Aquilani: baci appassionati e carezze col nuovo compagno

La notizia della separazione tra Michela Quattrociocche e Alberto Aquilani è arrivata come un fulmine a ciel sereno e a nulla ovviamente è servito il dispiacere dei fan e degli amici. La coppia ha deciso dopo molti anni di separarsi e di prendere strade diverse, continuando però a mantenere il massimo rispetto, soprattutto per il bene delle due figlie. I due sono stati per molti anni una delle coppie più belle e ammirate dello Showbiz e certamente hanno fatto impazzire molti con i loro red carpet. Michela certamente oltre ad essere una bellissima donna, è anche piena di talento. Vi ricordiamo infatti che sono stati moltissimi i film in cui ha recitato, anche se il più importante certamente ‘Scusa ma ti chiamo amore’ al fianco del bravissimo Raoul Bova. In quante abbiamo sognato vedendo quel film e in quante abbiamo desiderato di essere al suo posto e avere una storia d’amore con il bellissimo prof interpretato proprio da Bova.

Dopo la sua separazione da Alberto Aquilani, hanno iniziato a girare vari rumors che la vedevano protagonista… In molti hanno infatti affermato che la bella Michela avesse già un nuovo amore, con cui poter ritrovare la serenità. La donna è sempre stata molto discreta, ma stavolta qualcosa forse non è andato come sperato e la bellissima Michela è stata pizzicata dai paparazzi di ‘Diva e Donna’ in compagnia di un uomo decisamente affascinante. Michela pare proprio aver dimenticato l’ex marito e adesso si starebbe godendo qualche giorno di relax tra le braccia di Giovanni Naldi. Bello, affascinante ed erede di un impero incredibile, il ragazzo è infatti il figlio di Roberto Naldi. La loro famiglia possiede e gestisce da più di 4 generazioni centinaia di alberghi di lusso in Italia e all’estero.

Tra i due pare essere scoccata la scintilla già qualche mese fa, secondo il settimanale ‘Chi’, invece ‘Diva e Donna’ li ha pizzicati a Mykonos. Ed è proprio nella nota città Greca che i due si sono lasciati andare alla passione. Baci roventi, carezze, sguardi d’intesa, la coppia sembra essere già molto solida e soprattutto l’alchimia tra loro è decisamente evidente. La donna dalle foto sembra aver ritrovato il sorriso e quella spensieratezza che negli ultimi mesi non avevamo più visto.