Mariagrazia Cucinotta esibisce una camicetta dalla scollatura profondissima: la foto infiamma i social ed è subito pioggia di like e commenti

Maria Grazia Cucinotta è certamente tra le donne più belle e amate del panorama televisivo italiano. E’ la personificazione della bellezza mediterranea che ci invidiano in tutto il mondo. Alta, slanciata, prosperosa, con i capelli voluminosi e bruni e gli occhi neri. C’è da dire che sono passati diversi anni da quando la Cucinotta non è più sul grande schermo, ma le sue interpretazioni sono di tutto rilievo. Vi ricordiamo infatti che la nostra Maria Grazia è stata protagonista di pellicole importantissime per la storia del cinema Italiano, come ‘Il Postino’, con Massimo Troisi. Poi ancora è stata una Bond Girl al fianco di Pierce Brosnan in ‘Il mondo non basta’, oppure ancora ‘La seconda moglie’. Insomma un curriculum davvero di tutto rispetto che al giorno d’oggi non è così semplice trovare. Basti pensare che ha lavorato con Massimo Troisi per uno dei suoi film più iconici, chiunque la invidierebbe.

Maria Grazia Cucinotta, scollatura profondissima: la foto infiamma i social

Bravissima, talentuosa e molto simpatica, Maria Grazia è diventata una vera star anche sui social network dove pubblica stories e post sulla sua vita quotidiana. C’è da dire che la donna non è mai banale e cerca di rendere partecipi i suoi followers per quanto riguarda la sua vita di tutti i giorni. Gli scatti che pubblica sui social network sono magnifici e non ci stupisce affatto che abbia migliaia di like e commenti sotto le sue fotografie. Non fa certamente eccezione una delle ultime che ha pubblicato in cui mette in risalto il decoltè con una scollatura davvero molto profonda. La camicetta a fiori si apre e mette in risalto la biancheria della donna. Un fisico invidiabile a 51 anni che la rende ancora oggi una delle donne italiane più belle nel mondo! Lo sguardo è sensuale e magnetico, con gli occhi marroni messi in risalto da un trucco dai colori scuri e soprattutto una matita nera.

La Cucinotta sa di essere ancora una donna estremamente affascinante e non ha certamente paura di mostrarlo! Aspettando una nuova foto, andiamo a rivedere insieme sul suo account ufficiale instagram le foto più belle degli ultimi tempi. Tra queste sicuramente quelle dei suoi red carpet, in cui indossa abiti sensuali e che le donano moltissimo!