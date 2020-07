La Pupa e il Secchione: la famosa ballerina operata per un tumore alla tiroide

View this post on Instagram

Foto scattata ieri, appena uscita dalla sala operatoria dopo circa 3 ore. Sono entrata ridendo e sono uscita allo stesso modo, non so nemmeno io dove e come abbia trovato tanta forza. È stato un periodo difficilissimo da quella famosa chiamata nella quale mi è stato detto: “hai un tumore della tiroide, un carcinoma maligno”. Nella mia sfortuna, ho sempre saputo di essere fortunata rispetto a tutti coloro che, si sentono dire quella stessa brutta parola ma non se la cavano così facilmente. Ricordiamoci sempre che, nella sfortuna, si può essere fortunati! Un grazie di cuore a tutti coloro che mi sono stati vicino e non mi hanno fatto sentire sola, ai medici e agli infermieri, a tutti voi che mi avete mandato anche solo un messaggino per darmi forza. Il mio esserino maligno di 3.5 cm è sparito. Marina 1 – Tumore O Un po’ di terapie e si ricomincia a vivere ❤️ #princess #grazieatuttivoi #carcinoma #operazione #hospital #forza #smile #ilsorrisodichinonsiarrende #nopainnogain #pic #picoftheday📷 #nonmollaremai #ètuttofinito