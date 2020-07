Caterina Balivo, avete mai visto la sorella Francesca? Spunta lo scatto inedito sul profilo social della conduttrice.

Lei è una delle conduttrici più amate di sempre. Proprio quest’anno ha lasciato il timone di Vieni da me, promettendo, però, al suo pubblico che non la perderà di vista. Parliamo di Caterina Balivo, che ha deciso di lasciare il talk di Rai Uno per dedicarsi a nuovi progetti. Ma in attesa di scoprire tutte le novità e dove la rivedremo in tv, la bellissima campana continua a tenersi in contatto con i propri fan attraverso i social. In particolare Instagram, dove il suo profilo conta ben 1 milione e 400 mila followers! Lì, Caterina ama condividere foto e video delle sue giornate. Ed è proprio lì che, qualche ora fa, ha pubblicato uno scatto che non è passato inosservato. Il motivo? Si mostra con la sua amata sorella Francesca, che raramente apparse con lei sui social Curiosi di vedere la foto delle sorelle Balivo? Ve la mostriamo subito!

Caterina Balivo, avete mai visto la sorella Francesca? Lo scatto su Instagram fa il pieno di likes

“Love my sister!” scrive Caterina Balivo, aggiungendo due cuoricini alla didascalia del suo post. La splendida conduttrice ha condiviso sui social uno scatto che ha attirato l’attenzione dei followers. Si, perché non tutti conoscevano Francesca, con la quale si è immortalata proprio nello scatto apparso sul suo profilo. Date un”occhiata:

Una pioggia di likes e complimenti per le sorelle Balivo, e, tra i commenti, è apparso anche quello della terza sorella, Sarah, che lo scorso Luglio è convolata a nozze:

Nel botta e risposta su Instagram, Caterina e Sarah parlano del loro nipotino, figlio di Francesca. Un legame speciale, quello che unisce le sorelle Balivo. E voi, cosa aspettate a seguirle sui social?