Giorgia, fisico scultoreo in costume: il dettaglio non passa inosservato, ecco lo scatto che la cantante ha pubblicato sul suo profilo Instagram, ricevendo una pioggia di complimenti.

Giorgia è senza alcun dubbio una delle cantanti che hanno fatto la storia della musica italiana. La sua voce è una delle più belle in circolazione ed è davvero impossibile non apprezzarla e amarla. Riconoscibile tra mille, il timbro di Giorgia ha fatto emozionare e appassionare milioni di persone nel corso della sua carriera, che è stata costellata di successi, compresa una vittoria e un secondo posto al Festival di Sanremo, rispettivamente con i brani ‘Come Saprei’ e ‘Di sole e d’azzurro’, che sono tra le sue canzoni più famose e importanti. Impossibile non citare anche la bellissima ‘E poi’, classificatasi settima a Sanremo nel 1994. A quasi 30 anni dall’inizio della sua carriera, Giorgia è ancora tra le cantanti più amate in circolazione, ma è anche una bellissima donna, molto apprezzata per il suo fisico da urlo. Poco fa ha incantato i suoi followers con uno scatto pubblicato sul suo profilo Instagram, in cui esibisce una forma perfetta in costume.

Giorgia, fisico scultoreo in costume: il dettaglio che notano tutti, ecco lo scatto pubblicato su Instagram

Giorgia è piuttosto attiva su Instagram e pubblica spesso foto e video che riguardano il suo lavoro, comprese immagini del passato, e la sua vita privata. Tanti i momenti con suo figlio Samuel che la cantante condivide sui social, e non mancano anche foto insieme al suo compagno, il coreografo Emanuel Lo, con cui sta dal 2004. Insomma, Giorgia non ha problemi a condividere la sua vita sui social e in questi giorni sta pubblicando anche alcuni scatti che la ritraggono in vacanza nel meraviglioso Salento. L’ultimo che è apparso sul suo profilo, la vede in costume mentre esce dall’acqua. Alla soglia dei 50 anni Giorgia esibisce una forma davvero impeccabile, un fisico davvero scultoreo. Il suo costume intero valorizza la sua silhouette, ed è impossibile non rimanere a bocca aperta davanti a tanta bellezza.

Tantissimi sono stati, infatti, i commenti e i like ottenuti dalla foto, nella quale c’è anche un dettaglio che risalta in modo particolare. Stiamo parlando dell’espressione molto seria, quasi corrucciata di Giorgia, che ha scherzato sulla cosa anche nella didascalia del post: “Stai seria con la faccia”, ha scritto. E voi cosa ne pensate della foto pubblicata dalla cantante?