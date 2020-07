Alba Parietti, incredibile cambio di look: le foto su Instagram incantano i followers, ecco cosa ha fatto la famosa showgirl.

Alba Parietti è un personaggio televisivo di grande successo in Italia. La sua carriera va avanti dal 1977, quando cominciò a muovere i primi passi nel mondo della recitazione e della radio. Intorno al 1980, dunque circa 40 anni fa, l’esordio in tv, dopo una breve parentesi anche come cantante. Negli anni Novanta la carriera di Alba decolla definitivamente, portandola a diventare una soubrette di grandissimo successo. Bellissima e seducente come poche, la Parietti è tutt’ora, all’alba dei 60 anni, una donna di grande bellezza e fascino, come si può ammirare nelle foto che pubblica sui social. Molto presente e attiva sul suo profilo Instagram, la conduttrice, che nel tempo è diventata anche opinionista e scrittrice, pubblica molti momenti della sua vita quotidiana e tante sue riflessioni personali. Talvolta viene bersagliata dalle critiche, ma risponde sempre per le rime a tutti, dimostrando la sua forza e la sua grande personalità. Ultimamente ha mostrato sui social anche il suo ultimo cambio di look, pubblicando degli scatti che hanno incantato i suoi followers. Siete curiosi di vederne qualcuno? Bene, eccovi accontentati!

Alba Parietti mostra il suo incredibile cambio di look: ecco gli scatti che hanno incantato i suoi followers

Alba Parietti è sempre molto presente e attiva sui social e le piace condividere con i fan diversi momenti del suo lavoro e della sua vita quotidiana. In questo periodo ha mostrato sui social anche il suo nuovo look. Se in tutti questi anni siamo sempre stat abituati a vederla con la sua folta chioma castana, infatti, ora Alba ha deciso di dare un taglio netto ai suoi capelli e porta un bellissimo caschetto, che le dà un’aria elegante e giovanile. Tantissimi i complimenti che la conduttrice e scrittrice riceve continuamente per le foto che pubblica, nelle quali viene messo in evidenza il suo fascino. Una delle più belle dell’ultimo periodo è sicuramente quella in cui la Parietti è a Ibiza. Si tratta di un selfie in cui si vede in primo piano il suo taglio di capelli e soprattutto i suoi occhi azzurri, che si abbinano perfettamente alla camicia turchese che indossa.

Impossibile non rimanere incantati a tanta bellezza! E lo sanno bene anche i fan di Alba, che hanno subito invaso il post di like e commenti. Del resto, come dar loro torto?