Vacanze con i bambini: i consigli semplici e pratici per evitare lo stress

Vacanze con i bambini: ecco alcuni semplici e pratici consigli per cercare di evitare lo stress, parla la psicologa e psicoterapeuta Francesca Dall’Ara.

Andare in vacanza con i bambini può rivelarsi spesso molto pesante e stressante, perché i piccoli tendono a catalizzare tutta l’attenzione e le energie degli adulti, portandoli nella maggior parte dei casi a stancarsi ancora di più di quando si è a casa propria. Il cambio di ambienti, orari, alimentazione e abitudini comporta spesso nervosismo e agitazione nei bambini, che se da un lato si divertono e godono del tempo trascorso in vacanza, dall’altro risentono di tutti i cambiamenti, diventando magari più capricciosi o super energici. Per i genitori, dunque, può essere spesso molto stressante portare i bimbi al mare o in piscina, o in qualunque altro luogo di vacanza. La psicologa e psicoterapeuta Francesca Dall’Ara, intervistata da FanPage.it, ha dispensato alcuni semplici e pratici consigli che gli adulti potrebbero seguire per limitare al massimo lo stress e aiutare i piccoli a essere tranquilli e a proprio agio anche in vacanza. Siete curiosi di scoprire quali sono? Continuate a leggere e li troverete tutti.

Vacanze con i bambini: ecco i consigli della psicologa Francesca Dall’Ara per evitare lo stress

Capricci, pianti infiniti, corse continue e nessun rispetto delle regole. Questi sono solo alcuni esempi di quello che molto spesso i bambini fanno in vacanza, mettendo in difficoltà i loro genitori, che si trovano a dover affrontare problemi ancora più stressanti di quelli che vivono a casa. Ma come si può fare una vacanza con i bimbi senza stressarsi? La psicologa e psicoterapeuta Francesca Dall’Ara, intervistata da FanPage.it, ha dispensato alcuni pratici e semplici consigli per provare a rendere la vacanza un momento di relax anche per i genitori. La prima cosa da fare è non vivere nella totale sregolatezza, perché uno stravolgimento totale delle abitudini può creare disagio e nervosismo nei bambini. Sì alla flessibilità, no alla totale sregolatezza. Mangiare più o meno allo stesso orario in cui si mangia a casa e non andare a letto troppo tardi sono per esempio delle buone abitudini da mantenere anche in vacanza, per evitare che il bambino si disorienti, spiega la psicologa. Anche l’essere troppo accondiscendenti e ‘disponibili’ ad assecondare tutte le voglie e i capricci dei bimbi può essere controproducente per la loro serenità. A volte, spiega la dottoressa, sarebbe meglio anche lasciarli un po’ soli, anziché stare sempre lì ad accontentarli, perché loro poi chiederanno sempre di più. Importante, però anche ascoltarli e coinvolgerli nelle scelte, anche le più banali, in modo da non imporre le cose dall’alto.

Per quanto sia difficile, un’altra cosa da evitare è farli stare troppo tempo attaccati allo schermo di tablet e computer. Qualche minuto è concesso, ma meglio con un cellulare e soprattutto dando un limite di tempo, magari mezz’ora. In vacanza, infatti, si possono fare tante attività che stimolano il corpo e la mente. Anche la noia a volte può essere salutare, spiega la dottoressa Dall’Ara, che consiglia anche ai genitori di non cercare di occupare a tutti i costi il tempo dei propri bambini. Lasciarli a volte liberi di non fare nulla è un’opportunità per loro di stimolare la propria creatività: “La noia è il motore della fantasia”, ha detto la psicoterapeuta, “e i bambini troveranno delle idee per divertirsi e giocare sicuramente migliori di quelle che potrebbero trovare i genitori per loro”.

Questi sono solo alcuni dei consigli che la dottoressa Dall’Ara ha proposto per cercare di limitare al massimo lo stress durante le vacanze con i nostri bambini. Cosa ne pensate delle sue parole?