Temptation Island, Lorenzo Amoruso è furioso: il motivo

Nella quinta puntata di Temptation Island, Lorenzo Amoruso apparirà molto furioso: di seguito vi spieghiamo per quale motivo

Martedì 28 luglio andrà in onda la quinta puntata di Temptation Island. Cambia il giorno di programmazione per la trasmissione che si avvia alla volata finale. Due coppie sono già uscite dal programma, una uscirà la prossima settimana e poi ci saranno gli ultimi tre falò di confronto. Tra i protagonisti del programma vi è Lorenzo Amoruso, ex calciatore e compagno di Manila Nazzaro. Amoruso è apparso abbastanza arrabbiato per il comportamento della sua compagna nel villaggio dei fidanzati. L’ex calciatore sembrerebbe ferito non solo dagli atteggiamenti della Nazzaro, ma anche dalle parole. Dalle anticipazioni pubblicate sui social dalla produzione del programma, Lorenzo sembrerebbe molto contrariato, ma il motivo questa volta non sarebbe Manila.

Temptation Island, Lorenzo Amoruso furioso: ecco perchè

Sul profilo social del reality show di Canale 5 è apparso un video-spoiler sulla quinta puntata, in onda martedì prossimo. Il video riguarda Andrea, fidanzato di Anna, chiamato nel pinnettu per vedere un video della sua fidanzata. Le immagini sembrerebbero tanto gravi, tanto da lasciare senza parole il ragazzo. Andrea si trova nel pinnettu insieme a Lorenzo, che invece commenta: “Adesso vuole metterti contro anche la famiglia. Inizia a parlare contro tuo padre, contro tua madre. Ma stiamo scherzando? Questo è amore?“. Amoruso addirittura esclama: “È una iena“.

L’ex calciatore è divenuto famoso in questa edizione proprio per i commenti spesi sui percorsi dei compagni d’avventura. Celebre la frase “E allora?” con la quale commentò alcune parole di Anna, fidanzata di Andrea. Amoruso è divenuto protagonista di moltissimi meme pubblicati sul web. Nelle prossime puntate, però, dovrà affrontare il falò con Manila e solo in quel momento capiremo se uscirà dal programma insieme alla fidanzata oppure da single.