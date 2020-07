Io e te, annuncio a sorpresa in diretta: in arrivo un ospite molto amato

Annuncio a sorpresa durante una diretta di “Io e te”: è in arrivo un ospite molto amato dal pubblico di Rai 1, ecco di chi si tratta

“Io e te” è un programma televisivo in onda dal 2019 su Rai Uno e condotto da Pierluigi Diaco. Nella prima stagione, accanto al conduttore, vi erano Valeria Graci e Sandra Milo, mentre quest’anno ci sono Katia Ricciarelli, Santino Fiorillo e Paola Tavella. La Ricciarelli si occupa della rubrica La posta del cuore e da quest’anno porta la lirica nella casa degli italiani; Fiorillo si occupa della Cartolina Divina, un omaggio alle personalità del mondo dello spettacolo; Paola Tavella, invece, cura lo spazio dedicato agli animali, “Gli amici di Ugo“, dal nome del cane del conduttore presente in studio. La trasmissione va in onda al posto di “Vieni da me”, programma condotto da Caterina Balivo, durante la pausa estiva. Ogni giorno ci sono ospiti diversi in studio.

Io e Te, annuncio a sorpresa: un nuovo ospite in arrivo

Durante una diretta della trasmissione in onda su Rai Uno, Pierluigi Diaco ha fatto un annuncio a sorpresa. Il conduttore ha dichiarato che, a partire da lunedì 10 agosto 2020, il bassotto Ugo tornerà per un po’ in studio. Diaco ha poi aggiunto: “Gli amici con cui gioca al parco, durante le ore della trasmissione, partono e così lui sarà un po’ con noi”. L’assenza di Ugo, che dà il nome alla rubrica curata dall’autrice Paola Tavella, aveva preoccupato i telespettatori di Rai Uno. Su Twitter, infatti, molti si chiedevano che fine avesse fatto il bassotto. Ugo, come dichiarato da Diaco, ha trascorso un po’ di tempo insieme ai suoi amici, ma dal 10 agosto tornerà nello studio del programma di Rai Uno.

Un annuncio bellissimo, che riempirà di gioia i telespettatori di Rai Uno e fan del programma di Diaco.