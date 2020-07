Avete mai visto la sorella di Arisa? La somiglianza è davvero sorprendente: Sabrina è più piccola, date un’occhiata ad un suo selfie!

E’ una delle cantanti più affermate in Italia, Arisa si è fatta conoscere a Sanremo con il suo brano ‘Sincerità’: attirò l’attenzione di tutti per il suo look particolare ed in poco tempo ha conquistato il cuore degli italiani, grazie anche alla sua magnifica voce. Il suo nome è Rosalba Pippa ed è nata a Genova il 20 agosto 1982: sapete che ha vinto per ben due volte il Festival della canzone italiana? Sul palco dell’Ariston ha conquistato il podio come vincitrice della categoria Nuove Proposte (con Sincerità) e nel 2014 ha vinto con il brano ‘Controvento‘. Tantissime le sue partecipazioni allo show più musicale più amato dagli italiani, concluse tutte con un buon punteggio in classifica. Ha ottenuto tantissimi riconoscimenti inoltre: insomma, la sua bravura le ha permesso di salire sempre più in alto. Ma mentre conosciamo tutto su lei e sulla sua musica, voi sapete qualcosa della sua famiglia? Arisa ha una sorella la cui somiglianza è davvero incredibile! Ve la mostriamo subito.

Arisa, avete mai visto sua sorella? La somiglianza è davvero incredibile

Si chiama Sabrina Pippa ed è la sorella minore di Arisa, pseudonimo di Rosalba Pippa. Sabrina si occupa di arte: sul suo profilo Instagram si descrive infatti come ‘Visual designer e Artlover’. Si è laureata al Politecnico di Milano ed oggi vive a Berlino, lavora al Neni Studio, come si legge sul suo profilo Facebook: si tratta di un’azienda che si occupa di strategia della comunicazione visiva. Sabrina ed Arisa dunque vivono distanti oggi ma nonostante ciò sono molto unite. La somiglianza tra le due sorelle è davvero impressionante: i lineamenti sono gli stessi ed anche la bocca è uguale, per non parlare della forma degli occhi! Questo un selfie di Sabrina:

Arisa spesso ha pubblicato scatti insieme alla sua sorellina: ora vi mostriamo un simpatico scatto delle due donne mentre si divertono a pattinare sul ghiaccio!