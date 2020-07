Mara Venier dopo l’incidente: le immagini che tutti aspettavano di vedere sono apparse poco fa sul profilo Instagram della conduttrice.

Lei è in assoluto una delle conduttrici più amate di sempre. Parliamo di Mara Venier, che con la sua Domenica In ci ha tenuto compagnia fino a qualche settimana fa. Anche nei momenti più difficili dell’emergenza Coronavirus, la conduttrice veneta non ha mai mollato. E non lo ha fatto neanche dopo la brutta caduta che le ha procurato una frattura al piede: pur di continuare ad andare in onda, Mara ha condotto la trasmissione col piede ingessato e immobilizzato. Un periodo difficile per la Venier, che ha sempre potuto contare sull’affetto smisurato dei suoi fan. Ai quali, poche ore fa, ha mostrato un video che non è passato affatto inosservato Sono le immagini che tutti aspettavano di vedere! Il post su Instagram ha emozionato tutti, diamo un’occhiata.

Mara Venier dopo l’incidente: le immagini emozionano tutti, “Cammino!”

“Dopo due mesi piano piano faccio i primi passi”. Sono queste le parole che Mara Venier accompagna al suo ultimo post pubblicato su Instagram. Si tratta di un video in cui, finalmente, la conduttrice cammina! Niente sedia a rotelle o stampelle, Mara si lascia riprendere mentre, a passi lenti, cammina da sola, dopo ben due mesi di sofferenza. Il video ha emozionato i followers della Zia Mara:

Immagini splendide, quelle che Mara ha condiviso sul suo profilo ufficiale di Instagram. “Cammino, cammino!”, ripete la conduttrice nel video, in cui si mostra più solare che mai! Una pioggia di likes e messaggi di affetto ha invaso il post della conduttrice, che si conferma una delle più amate in assoluto!

E voi, in attesa di rivederla in tv nella prossima edizione di Domenica In, cosa aspettate a seguire le ‘avventure social’ della Zia Mara? Vi assicuriamo che non ve ne pentirete!