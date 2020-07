Flavio Insinna si era lasciato a pochi giorni dal matrimonio: cosa era successo e con chi sta adesso?

Tutti conoscono e amano Falvio Insinna. Straordinario mattatore televisivo, oggi è fidanzato, ma sappiamo che in passato ha sofferto molto per via della sua ex, MariaGrazia, e pare che ci sia stato anche un matrimonio annullato a pochissimi giorni dal grande sì. Insomma, una situazione difficile da superare e da “digerire”. Quello che però i fan non sanno riguarda i motivi per cui fra i due la storia è finita.

Come mai è stato annullato il matrimonio di Flavio Insinna?

Il matrimonio mancato fra Flavio Insinna e la sua ex fidanzata è stato a lungo molto chiacchierato. Era il 2016 quando sull’albo pretorio del Comune di Milano sono comparse le pubblicazioni inerenti il matrimonio tra il conduttore dei quiz pre-serali e la regina del dietro le quinte. Peccato che, dopo pochi giorni, siano state cancellate. Mancava poco al giorno delle nozze, ma tra la collaboratrice di Che Tempo Che Fa e Insinna, qualcosa non ha funzionato per il meglio. Cosa sia successo non si sa, perchè entrambi si sono trincerati dietro a un silenzio tombale.

Flavio stesso ha annullato tutte le interviste che aveva programmato nei giorni successivi il matrimonio e ha rinunciato anche ad alcuni incontri promozionali per promuovere i programmi di cui sarebbe stato conduttore allora. Si vocifera che Insinna avrebbe dovuto anche essere protagonista di uno show in cui, dietro le quinte, ci sarebbe stata la sua ormai ex compagna, ma tutto chiaramente è saltato.

Con chi sta oggi Insinna?

In un’intervista a Oggi, Flavio ha spiegato che dopo la rottura con la sua ex nessuno in famiglia gli ha chiesto delucidazioni in merito e tutti sono stati molto discreti in merito, rispettando il suo dolore. Oggi pare che Flavio sia ancora molto riservato sulla sua vita, sappiamo che vive con i sui genitori e che considera la sua famiglia come uno dei regali più belli ed emozionanti della sua vita. In merito al suo amore e alla sua presunta fiamma, Adriana Ricci, rimane in silenzio. Il gossip parla di questo flirt nato proprio sul set del suo programma tv, ma lui stesso non nega e non conferma. Anzi, ribadisce che non è tenuto a parlare della sua vita privata. Come dargli torto?