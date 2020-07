View this post on Instagram

Questa settimana su "Chi" , Laura Chiatti posa con il.marito Marco Bocci e i due figli Pablo ed Enea in occasione del suo compleanno e rivela "Con loro la mia vita è una favola. Sono rimasta una bambina e non voglio perdere lo sguardo incantato sul mondo. Invece lo sguardo di mio marito Marco mi ha pervaso l'anima". Un grande amore anche quello di Simona Ventura e Giovanni Terzi che annunciano a "Chi": " Siami pronti a sposarci. Se non ci fosse stato il lockdown lo avremmo già fatto. Dove? Magari a Rimini…". Festa di nozze a sorpresa ( quella vera era stata rinviata a causa della pandemia) per Francesco e Wilma Facchinetti, che hanno celebrato il loro matrimonio sul lago e solo "Chi" era invitato in esclusiva. È durata solo un paio di weekend la storia tra Belen e Gianmaria Antinolfi. La showgirl e il manager si sono allontanati e lei è rimasta tra le braccia dell'unico vero amore della sua vita, il figlio Santiago. E ancora, la coraggiosa battaglia sui social di Aurora Ramazzotti che racconta: " Basta filtri, è ora di far vedere chi siamo nella realtà , con le nostre piccole imperfezioni. Correre dietro a modelli irraggiungibili usando filtri e trucchi fotografici per avere un like in più fa solo dei danni terriibili". Tutto questo e molto di più su @chimagazineit in edicola. #chimagazineit #laurachiatti #marcobocci #belenrodriguez #simonaventura #giovanniterzi #francescofacchinetti #thefacchinettis #auroraramazzotti #esclusivo