Nel corso della quinta puntata di Temptation Island abbiamo assistito a dei gran colpi di scena. Non ci riferiamo, badate bene, soltanto alla decisione imprevista di Annamaria a conclusione del falò di confronto con il suo fidanzato Antonio, ma anche all’incontro inaspettato tra Antonella Elia e Pietro Delle Piane ed, infine, a tutto quello che è successo alle tre due coppie rimaste in gioco. In primis, quindi, quella formata da Anna ed Andrea. Sbarcati sull’isola delle tentazioni con motivazioni completamente differenti e contrastanti, sembrerebbe che il loro percorso non stia procedendo affatto alla grande. La trentasettenne romana, infatti, pur di convincere il suo compagno a mettere su famiglia con lei, sta adottando una precisa strategia. Spesso e volentieri accanto al single Carlo Siano, la Boschetti sta mettendo a dura prova i sentimenti del giovane ragazzo. E lo ha fatto anche nel corso della puntata di Martedì 28 Luglio. Quando, in compagnia di suoi amici, la donna si è lasciata andare a delle dure parole nei confronti della famiglia del suo fidanzato. Suscitando, com’è giusto che sia, la sua furiosa reazione.

Temptation Island, Anna contro la famiglia di Andrea: lui perde le staffe

Nel corso della quinta puntata di Temptation Island, Anna si è lasciata andare a delle dure parole contro la famiglia di Andrea. Non soltanto, infatti, la romana avrebbe ‘accusato’ il suo fidanzato di essere disponibile soltanto quando si tratta di case ‘futili’, ma quando, invece, si tratta di comprarle una fedina di brillante, il ragazzo è completamente restio a dire si, ma ha tirato in ballo anche il papà del suo compagno. A detta di Anna, infatti, si starebbe comportando come vorrebbe qualcuno a casa. ‘Lui parla perché deve far felice qualcuno a casa, sono troppo convinta’, ha iniziato a dire la Boschetti a Filippo Bisciglia durante l’ultimo falò. ‘Sei venuto qui per la coppia. E stai continuando ad elogiare, stai continuando a parlare la tua famiglia’, ha continuato a dire Anna. Ma non è affatto finita qui.

Nel villaggio, in compagnia delle sue amiche e di tutti i single, Anna ha detto: ‘ È terrorizzato dal padre che gli ha inculcato in testa solo il lavoro’, ha iniziato a dire. Per poi continuare a rivelare quanto sia certa che, per il padre di Andrea, lei sia soltanto una distrazione. ‘Ha paura della famiglia, del padre. Deve affrontarlo e dirgli di farsi i fatti tuoi’, ha concluso. Inevitabile, quindi, la reazione di Andrea. Che, appena ascoltate queste parole, è andato su tutte le furie.