Luciano Spinelli è fidanzato o single? Che cosa c’è con Ludovica?

Luciano Spinelli è fidanzato? Cosa c’è con Ludovica Olgiati?

Se siete nati negli anni ‘80 molto probabilmente vi starete chiedendo chi sia Luciano Spinelli e, cadendo sulla sua pagina Instagram, davanti a quasi 2 milioni di followers, vi sarete resi conto che probabilmente vi è sfuggito qualcosa. Se avete figli, cugini, nipoti, fratelli più giovani probabilmente vi spiegheranno al volo chi è questo straordinario e talentuoso influencer e le ragazze sospireranno chiedendosi: Luciano Spinelli è fidanzato oppure no?

Luciano Spinelli fidanzata: esiste o no?

Come riporta Webboh, Luciano per un po’ è stato al centro del gossip con molti curiosi e fan che sostenevano che avesse un relazione con Ludovica Olgiati. Lo youtuber e tiktoker però, in una live con Giulia Salemi ha smentito. Spinelli ha specificato infatti che lui e Ludo sono molto amici, ma niente di più. Amano scherzare insieme su questi rumors, come quando lei ha finto di aspettare un figlio proprio da Luciano.

Il video del compleanno di luciano spinelli

Ma allora il cuore di Luciano Spinelli è impegnato oppure no? Sempre nella live con la Salemi il giovane tiktoker ha risposto che preferisce lasciare perdere la questione sentimentale, ma ha anche lasciato intendere che probabilmente con la sua ex fidanzata le cose non sono andate per il meglio e, anzi, si suppone che sia persino stato tradito.

Chi è Luciano Spinelli?

Se siete curiosi di conoscere meglio Luciano Spinelli e capire chi è sappiate che la sua carriera è iniziata su Musical.ly e visto il successo sproporzionato è approdato su TikTok e poi ovviamente su YouTube dove posta con cadenza precisa contenuti che lo ritraggono in giro per Milano con i suoi amici.

Classe 2000, Luciano Spinelli ha svelato di aver aperto il canale YouTube per combattere un po’ di timidezza e di insicurezze. Oggi, con il successo che ha ottenuto, ha un nuovo sogno nel cassetto: diventare un attore di successo.