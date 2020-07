Uomini e Donne, che fine ha fatto Giuseppe Lago: l’ex tronista è milionario

Sapete che fine ha fatto Giuseppe Lago? L’ex tronista di Uomini e Donne è diventato milionario: di seguito le notizie su di lui

Uomini e Donne è uno dei programmi di punta della rete del Biscione. Il dating show va in onda dal 2000 ed è condotto da Maria De Filippi. Nel corso degli anni, il programma ha spesso cambiato veste. In origine, la trasmissione era dedicata esclusivamente ai tronisti e alle troniste. Il programma andava in onda ogni giorno con la stessa veste. Nel 2010 c’è stata l’introduzione del trono over, dedicato alle dame e ai cavalieri. Il format ha avuto uno straordinario successo, tanto che ha preso il posto, in termini di ascolti, del trono classico. Quest’ultimo, però, resta il format che ha scritto la storia del programma. Nel corso degli anni si sono susseguiti diversi tronisti e troniste e alcuni sono diventati molto famosi.

Uomini e Donne: che fine ha fatto Giuseppe Lago

Lago è stato uno dei tronisti più discussi della storia di Uomini e Donne. L’uomo ha ricoperto il ruolo di tronista nella stagione 2004/2005. Prima però era stato corteggiatore e addirittura aveva rifilato un bel no alla tronista Veronica Ranieri. Il suo percorso, dunque, era iniziato in salita e soprattutto con lo sfavore del pubblico. La sua esperienza nel programma di Maria De Filippi fu legata a filo diretto a quella del suo collega e rivale Alberto Forcellini. I due si contendevano la tronista Veronica Ranieri, la quale poi scelse Lago beccandosi un no, ed in seguito si trovarono l’uno affianco all’altro nello studio di Maria De Filippi. Un po’ per gusti, un po’ per competizione: Lago e Forcellini si contesero la stessa corteggiatrice, Francesca Morana, la quale fu scelta da entrambi e decise di uscire dal programma con Lago, decretando una nuova sconfitta per Forcellini. La storia tra Lago e Francesca Morana, però, durò poco. Il tronista tornò single dopo un po’ di tempo.

Ma oggi che fine ha fatto l’ex tronista di Uomini e Donne? Sono passati quasi quindici anni e di lui non abbiamo avuto più tracce in televisione. Lago, infatti, si è allontanato dal piccolo schermo, intraprendendo tutta un’altra strada. L’uomo, inoltre, ha anche messo la ‘testa a posto’ e oggi è felicemente innamorato. Lago è legato sentimentalmente ad Elisabetta Caltagirone, erede di un vero e proprio impero che la coppia gestisce insieme. La compagna ha 11 anni in più e gli ha donato uno splendido bambino. Marito, padre e gran lavoratore: Lago è cresciuto ed è un lontano parente del bello e tenebroso tronista visto a Uomini e Donne.