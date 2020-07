Demet Ozdemir, Sanem in Daydreamer: avete mai visto i suoi scatti social? L’attrice turca è davvero meravigliosa.

Si chiama Demet Ozdemir, ma tutti la conoscono come la dolcissima Sanem Aydin. Parliamo proprio della protagonista di Daydreamer – Le Ali del sogno, la soap turca in onda ogni giorno su Canale 5, che sta appassionando milioni di telespettatori. Merito senza dubbio anche di lui, Can Yaman, il protagonista maschile della serie tv. Dopo il ruolo di Ferit Aslan in Bitter Sweet, stavolta l’attore interpreta un affascinante e ribelle fotografo. E anche quest’anno, il successo è assicurato. Il pubblico, però, è innamorato anche della dolce Sanem, la ragazza ‘sognatrice, che ha perso la testa proprio per il suo capo, il “signor Can”. Come abbiamo detto, Sanem è interpretata dalla bellissima Demet Ozdemir, splendida 28 enne. Siete curiosi di vedere qualche scatto dell’attrice fuori dal set? Ecco alcune foto condivise proprio da lei sul suo profilo Instagram. Vi avvisiamo: è davvero splendida!

Demet Ozdemir, Sanem in Daydreamer: avete mai visto i suoi scatti social? Eccone alcuni

La storia d’amore tra Can e Sanem sta letteralmente incantando milioni di telespettatori. Si tratta dei due bellissimi protagonisti di Daydreamer, la soap turca in onda su Canale 5 da metà giugno. Come accade in ogni soap che si rispetti, la coppia deve affrontare numerosi ostacoli prima di poter vivere liberamente il loro amore. E i fan sono sempre più innamorati dei protagonisti di questa romantica serie tv e, inevitabilmente, anche degli attori che li interpretano! Can Yaman lo conosciamo tutti, ma avete mai visto gli scatti social della bellissima Demet Ozdemir. È proprio lei ad interpretare la dolcissima Sanem! Forse non tutti sanno che l’attrice è una vera e propria star anche sui social: il suo profilo ufficiale di Instagram ha ben 10,4 milioni di followers. Con i quali, Demet condivide foto e video delle sue giornate. Curiosi di vedere alcune foto della meravigliosa attrice? Eccone alcuni:

Eh si, l’attrice è davvero meravigliosa, proprio come la vediamo nella soap. Proprio come ‘Sanem’, anche Demet appare molto semplice e solare. E la sua bellezza incanta davvero tutti: basta dare un’occhiata alla valanga di likes e commenti che invade ogni suo post. Insomma, la Ozdemir è entrata davvero nel cuore dei fan.

In attesa di scoprire cosa accadrà nelle prossime puntata di Daydreamer e se, finalmente, Sanem e Can riusciranno a viversi apertamente il loro sentimento, cosa aspettate a seguire la splendida attrice sul suo profilo ufficiale di Instagram? Non ve ne pentirete!