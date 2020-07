Serena Enardu e Pago, “ci siamo rivisti”: colpo di scena dopo l’ultimo addio, cosa è accaduto alla coppia?

Loro sono stati, senza alcun dubbio, i protagonisti assoluti dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip 4. Parliamo di Pago e Serena Enardu, la coppia che proprio nella casa più spiata della tv si era ricongiunta, mettendo da parte i dissapori del passato. Un ritorno di fiamma durato pochissimo, però. Dopo qualche mese, un annuncio a sorpresa di Serena ha gelato i fan: nuova rottura con Pago e, stavolta, sembra davvero definitiva. Qualche ora fa, però, la Enardu si è lasciata andare ad una confessione che non poteva passare inosservata. E che, inevitabilmente, ha acceso qualche speranza nei fan della coppia, che ancora sperano di rivederli insieme. “Io e Pago ci siamo rivisti“, ha dichiarato Serena. Ecco i dettagli dell’incontro.

Colpo di scena tra Serena e Pago. Dopo le numerose frecciatine che i due ex si sono lanciati a distanza, la Enardu e il cantante si sono rivisti. A riferirlo è stata proprio lei, attraverso il suo profilo Instagram. Ma proprio qualche ora fa, sempre nelle sue stories, Serena ammette di aver ricevuto una valanga di domande a questo proposito e, quindi, decide di raccontare qualcosa di più sull’incontro e chiarire cosa è accaduto. “La verità è che ci siamo presi un caffè e ci siamo fatti una chiacchierata, una bellissima chiacchierata con toni molto soft, e basta. Tutto qua, non è successo niente!”. Queste le parole di Serena, che ammette di essersi scambiata opinioni con Pago, con la testa più lucida e dopo un po’ di tempo da tutto il caos nato qualche mese fa. “Pago è qui perché c’è il bimbo e quindi è venuto qua per quello”, aggiunge Serena.

“Siamo due persone che, anche se non è sembrato, siamo abbastanza civili”, conclude la Enardu. Un incontro tranquillo, insomma, quello tra Serena e Pago, che hanno chiacchierato davanti a un caffè. Segno che tra i due è stato messo da parte il rancore. Nonostante Serena abbia specificato che non è accaduto nulla di più, tra i fan, c’è chi spera in un ritorno di fiamma. E voi, che idea vi siete fatti? La rottura tra i due è davvero definitiva o c’è ancora qualche possibilità di rivederli insieme?