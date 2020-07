Temptation Island 2020 un mese dopo: chi si è lasciato e chi no?

Chi tra le coppie di Temptation Island 2020 si è lasciato e chi invece no? Qualcuno sta ancora insieme un mese dopo?

Dopo la messa in onda dell’ultima puntata di Temptation Island 2020, come di consueto, Filippo Bisciglia incontrerà le coppie che hanno preso parte al programma per capire come si è evoluto il loro amore una volta finito il programma. Temptation Island un mese dopo è quindi un “follow up” dei protagonisti del reality dei sentimenti che possono raccontare se la loro storia d’amore prosegue, se si sono lasciati definitivamente o se hanno persino trovato un nuovo compagno di vita. Ma vediamo le anticipazioni.

Le coppie di Temptation Island un mese dopo: chi si è lasciato?

Come stanno le coppie di Temptation Island 2020 un mese dopo?

Alessandro e Sofia : la coppia aveva lasciato il programma quasi subito. Lui molto geloso, lei un po’ più libertina, ma evidentemente innamorata. La coppia ha richiesto il falò di confronto dopo circa una settimana e i due alla fine hanno lasciato il programma insieme. Un mese dopo la fine di Temptation Island pare stiano ancora insieme!

Valeria e Ciavy : anche loro hanno lasciato il reality dopo non molto tempo. La fidanzata ha scoperto che il suo compagno le stava facendo mancare molte attenzioni che ha ritrovato invece nel single Alessandro. Quando per Ciavy le cose sono andate oltre ha richiesto il falò. Un mese dopo su di loro circolano molte news: chi dice che siano insieme, chi invece li vuole separati per sempre. Dovremo aspettare la puntata

Antonio e Annamaria : hanno lasciato il programma insieme e dopo un mese dalla fine di Temptation Island 2020 pare che stiano ancora insieme. I rumors però sono pochissimi, quasi inesistenti quindi anche questa volta dovremo aspettare la messa in onda della puntata.

Andrea e Anna : per loro il falò di confronto si terrà questa sera quindi le novità e i gossip su di loro sono praticamente nulle. I fan sperano si siano lasciati. Sarà così?

: per loro il falò di confronto si terrà questa sera quindi le novità e i gossip su di loro sono praticamente nulle. I fan sperano si siano lasciati. Sarà così? Antonella Elia e Pietro Delle Piane: per loro le anticipazioni sono svariate, ma sapremo tutto dopo il falò finale di questa sera. La speranza è che Antonella Elia lasci Pietro sul tronco, ma non è detto nulla.