Tornare nel luogo dove si è cresciuti fa sì che il cuore e la mente vengano invasi dai ricordi. Caterina Balivo ne sa qualcosa, anche perché ha incontrato qualcuno di molto speciale.

Caterina Balivo si sta godendo le vacanze a Gaeta, la città e la location dove ha trascorso molti momenti bellissimi e che le ricordano ovviamente la sua adolescenza. Come capita a tutti infatti, quando ci ritroviamo nei luoghi dove abbiamo giocato e dove siamo cresciuti salgono alla mente tanti ricordi, anche relativi a persone che credevamo di aver dimenticato e invece…

Caterina Balivo al mare a Gaeta: gli incontri del passato

Caterina, infatti, su Instagram ha postato diverse storie in cui c’è anche immortalato un momento molto particolare. Un incontro unico, legato a doppio filo con la sua vita privata e intima che non può fare a meno di far emozionare molto. L’ex conduttrice di Vieni da Me, infatti, si trova al mare con le sue amiche e la sorella minore Francesca.

Si divertono in spiaggia, come se il tempo non fosse mai passato e proprio Caterina scrive su Instagram: “Grata per queste giornate con le mie amiche di sempre, con mia sorella e i nostri bambini nel posto dove ci scatenavamo a diciott’anni a ballare fino a tardi puntando diritto alla cornetteria alle 6:00 del mattino. Passa il tempo e sono felice di averlo vissuto sempre come avrei voluto”.

L’incontro con la sua compagna delle elementari

Nelle storie pubblicate però ad un certo punto sbuca un momento molto emozionante. Nelle riprese fatte da Caterina Balivo infatti ad un certo punto sbuca un volto sconosciuto. Di chi si tratta?

La Balivo spiega semplicemente e con emozione che è Federica, una sua amica di infanzia che ha conosciuto in quarta elementare e che è rimasta sua compagna di banco fino alle medie. La madre di Federica, inquadrata anch’essa dalla Balivo ha poi aggiunto che avrebbe molti contenuti inediti sulla conduttrice da poter raccontare ai fan.

Cosa farà Caterina Balivo dopo l’addio a Vieni da Me?

Ovviamente i fan sono impazziti di curiosità, ma per ora tutto resta nei cassetti del cuore della Balivo che, intanto, sta tenendo i fan sulle spine anche in merito al suo futuro lavorativo. È infatti terminato il suo viaggio con Vieni da Me, ma non si sa ancora cosa farà nel futuro. Forse si prenderà una po’ di pausa?

Del resto Caterina aveva svelato che l’avventura del suo programma sulla Rai è stata piuttosto intensa e anche stancante al punto tale che lei stessa non sapeva se sarebbe riuscita a resistere ad un altro anno di conduzione.