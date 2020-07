Temptation Island, è giunta al capolinea anche l’avventura di Manila Nazzaro e il compagno Lorenzo Amoruso: falò infuocato per la coppia di vip

Stasera grandissimo finale di stagione per quest’ultima edizione di Temptation Island. Nel corso di queste settimane sono stati veramente infuocatissime le puntate del programma che da anni ormai tiene compagnia agli italiani durante l’estate. Sono molte le coppie che anche durante questa edizione ci hanno fatto arrabbiare, emozionare, divertire e sognare. Tra queste sicuramente quella dell’ex Miss Italia Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso che nel corso delle settimane hanno fatto sognare i fan di Temptation. I due sono arrivati nel programma per capire se il loro amore è abbastanza forte da poter superare quelle che sono le problematiche dovute alla distanza. Manila e Lorenzo hanno deciso di mettersi alla prova per capire cosa sarà de loro rapporto.

Nel corso delle puntate è stato sin da subito chiaro che i due hanno dei problemi piuttosto importanti, relativi soprattutto a quella che è la distanza geografica. Lei abita a Roma e lui a Firenze e insieme vorrebbero poter trovare un punto di incontro tra Roma e Firenze. Mentre Manila ha avuto modo di far vedere diversi filmati al compagno, soprattutto sui suoi sfoghi inerenti alla situazione difficile che vivono, Lorenzo ha sempre mantenuto un comportamento impeccabile. L’uomo si è distinto per galanteria, gentilezza, correttezza e paternità. La sua figura è stata infatti di riferimento per tutti gli altri concorrenti del programma, quasi come un padre che con dolcezza vuole dare consigli ai suoi figli. Ma adesso siamo arrivati al confronto finale, quello tra i due compagni davanti al falò… E si prospetta essere infuocatissimo.