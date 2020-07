Aida Yespica, incantevole tra i fiori: lo spacco del vestito è vertiginoso

Aida Yespica, incantevole tra i fiori: la posa è seducente e lo spacco del vestito rosso è vertiginoso, una pioggia di like e commenti per la modella

ida Yespica nei mesi scorsi ha dovuto affrontare un periodo piuttosto difficile a causa della lontananza dal figlio Aron. La donna è legatissima al figlio avuto dall’ex calciatore Matteo Ferrari. La donna negli ultimi mesi ha avuto moltissime difficoltà a vedere il figlio a causa di alcuni problemi burocratici, legati al passaporto. Il bambino infatti vive col padre oltreoceano e la madre lo raggiunge una volta al mese, ma tra problemi burocratici, lockdown e problematiche varie, potrete ben capire come sia stato complicato per la donna poter vedere il figlio. Adesso come molti colleghi d’altronde si sta godendo l’estate in giro per Saint Tropez.

Ed è proprio a Saint Tropez che la donna sta sfoggiando dei look davvero meravigliosi. Che sia di una bellezza disarmante lo sappiamo benissimo tutti quanti, ma meglio ricordare che oltre ad essere bellissima è anche molto talentuosa. C’è da dire però che la modella nel corso degli anni ha fatto impazzire milioni di uomini di tutto il mondo, chi non vorrebbe avere al proprio fianco una donna bella come la Yespica? La modella è stata spessissimo sulle prime pagine dei giornali di gossip, per non parlare tra l’altro dei calendari sensualissimi di cui è stata protagonista.

Adesso invece sta incantando il mondo con i suoi outfit super sensuali a Saint Tropez. Non ultimo il meraviglioso abito rosso fuoco che ha indossato ieri sulle scalinate del resort in cui alloggia. Il vestito le calza a pennello e lo spacco è talmente vertiginoso da far impazzire i followers!