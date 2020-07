Liz Evans, dopo Vite al Limite come è diventata oggi? La storia sconvolgente

Come sta oggi Liz Evans, una delle protagoniste dello show di Vite Al Limite con il Dottor Nowzaradan?

Che cosa è successo a Liz Evans di Vite al Limite? La donna, protagonista della sesta stagione di Vite al Limite era patologicamente obesa, ma soprattutto ha fatto preoccupare tutti gli spettatori dello show del Dottor Nowzaradan per via dei problemi di salute legati proprio al suo peso. Liz era costretta a letto senza potersi muovere e aveva svariati disturbi. Come sta oggi Liz Evans allora? La protagonista dello show Vite al Limite è riuscita a migliorare la sua vita oppure no?

L’infanzia difficile di Liz: gli abusi e il problema alle gambe

Liz, originaria del Texas quando è approdata nello show era costretta a letto da ormai 10 anni. Depressa e costretta a vivere con sua madre non riusciva a muoversi dal letto. Un grave linfedema ad entrambe le gambe le complicava ulteriormente la vita, già non semplice. Da piccola infatti le era stato diagnosticato un problema fisico alle gambe, per via di un osso ricurvo che non le permetteva di giocare e correre come tutti gli altri. A peggiorare la situazione è arrivata una violenza sessuale subita quando aveva solo sei anni e il padre tossicodipendente. Così, a soli 10 anni, Liz Evans ha iniziato a cercare conforto nel cibo in maniera spasmodica diventando così obesa.

L’intervento del dottor Nowzaradan

Alla fine, quando si è accorta che la sua situazione fisica era diventata veramente esagerata e insopportabile, ha deciso di rivolgersi al Dottor Nowzaradan. Liz di Vite al Limite ha così iniziato una dieta e soprattutto si è sottoposta a delle intense sedute di fisioterapia per provare a rialzarsi con le sue gambe. Quando ci è riuscita il Dottor Nowzaradan le ha dato il permesso di essere sottoposta all’intervento chirurgico, avvenuto, per altro con successo. Liz oggi ha perso cosi oltre 150 chili, ma non è stato semplice mantenere il peso forma. Le vecchie abitudini infatti hanno rischiato di farla diventare nuovamente obesa, al punta tale che è stata persino ricoverata in ospedale.

Liz Evans racconta la sua infanzia

Nello spin off del programma, Vite al Limite e Poi abbiamo visto Liz Evans ammettere che la paura di riprendere peso era sempre dietro l’angolo e i suoi progressi erano costantemente minacciati proprio da questa situazione di ansia. In ogni caso, seguendo regolari sedute di terapia, sembra che Liz stia bene. Purtroppo non ci sono suoi account social dove poter vedere come sta oggi, ma le auguriamo ovviamente il meglio.