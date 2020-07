Cos’è successo a Stefano De Martino e Belen Rodriguez dopo la seconda separazione? Soltanto adesso è spuntato un inedito retroscena.

Per diverse settimane, Belen Rodriguez e Stefano De Martino hanno letteralmente conquistato la scena del gossip. Non soltanto perché, a poco più di un anno dal loro ricongiungimento, sono giunti nuovamente alla separazione, ma anche per la clamorosa notizia del presunto tradimento che il bel napoletano avrebbe commesso con Alessia Marcuzzi ai danni dell’argentina. Insomma, una storia che ha davvero dell’incredibile. Anche perché, parliamoci chiaro, ancora prima che Stefano partisse per Napoli per le nuove puntate di Made in Sud, sembrava che tra di loro andasse tutto a gonfie vele. Ecco, ma vi siete mai chiesti cosa sia realmente successo alla coppia dopo la notizia della separazione. Ci spieghiamo meglio: a livello emotivo, cos’è successo dopo il loro secondo ‘addio’.A svelare ogni cosa è stato un caro amico del conduttore di Made in Sud. Che, in una recente intervista per il settimanale ‘Vero’, si è lasciato andare ad un inedito retroscena.

Cos’è successo a Stefano e Belen dopo la separazione? Il retroscena

La notizia della seconda separazione tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez, ammettiamolo una buona volta per tutte, è stato un vero e proprio fulmine a ciel sereno. Ancora prima che il conduttore di Made in Sud si trasferisse a Napoli per lavoro, infatti, i due apparivano davvero sereni ed innamorati sui loro rispettivi canali social. Tuttavia, appurato che la notizia del presunto tradimento è stata smentita dai diretti interessati, non sappiamo esattamente cosa abbia spinto i due giovani separarsi. Fatto sta che, per giungere ad una decisione del genere, qualcosa sotto deve pur esserci. Ma tralasciando questo, perché, a quanto pare, non ne verremo mai a capo, vi siete mai chiesto cos’è successo dopo la seconda separazione? A svelare ogni cosa è stato un caro amico del conduttore di Made in Sud. Che, come dicevamo precedentemente, in una sua recente intervista al settimanale ‘Vero’ ha rivelato un retroscena davvero inedito. Ecco di che cosa parliamo.

Stando a quanto si apprende dalle parole riportate sul giornale, sembrerebbe che Stefano De Martino abbia seriamente accusato il colpo di questa seconda separazione. Motivo per cui, a differenza di Belen Rodriguez, ha deciso di non proferire parola al riguardo. ‘Perché non ha voluto parlare della rottura con Belen? Per riserbo, ma soprattutto perché in lui c’è molto’, ha rivelato l’amico del ballerino napoletano. Sottolineando quanto la seconda volta faccia ancora più male della prima.