A poche ore dalla messa in onda dell’ultima puntata di Temptation Island, Filippo Bisciglia ha dedicato delle parole inaspettate per la De Filippi.

Soltanto meno di ventiquattro ore fa si è conclusa la settima edizione di Temptation Island, eppure si continua inevitabilmente a parlare ancora di lei. Non soltanto lo hanno fatto i suoi protagonisti sui rispettivi canali social ufficiale, ma anche il suo ‘condottiero’: Filippo Bisciglia. Come consueto, a poche ore di distanza dalla fine del programma, l’ex concorrente del Grande Fratello ha voluto salutare questa fantastica esperienza nei migliori dei modi. Per questo motivo, con delle parole davvero da brividi e, soprattutto, super emozionanti, il bel Bisciglia non soltanto ha voluto ringraziare tutte quelle persone che, anche se non si vedono, lavorano costantemente affinché tutto vada per il meglio, ma ha rivolto anche delle parole davvero inaspettate per Maria De Filippi. Ebbene si. Il suo pensiero non poteva non rivolgersi a lei. Ma cosa ha scritto esattamente Filippo per ‘Queen Mary’? Scopriamo ogni cosa nel minimo dettaglio.

Filippo Bisciglia, le parole per Maria De Filippi dopo Temptation Island

Per l’ultima puntata, Temptation Island ha registrato un vero e proprio record di ascolti. Così come tutti gli altri appuntamenti precedenti, per quello finale, andato in onda Giovedì 30 Luglio, il docu – reality delle coppie di Canale 5 ha registrato, badate bene, ben quattro milioni di telespettatori. Insomma, un numero davvero incredibile. È proprio per questo motivo che, a poche ore di distanza dalla messa in onda dell’ultima puntata, Filippo Bisciglia, sua colonna portante da ben sette anni, non ha potuto fare a meno di spendere delle splendide parole per la fine di questa splendida avventura. Non soltanto, come dicevamo precedentemente, ha voluto ringraziare tutti coloro che, in queste settimane, li hanno seguiti in tv e sui social accanitamente e costantemente ed, ovviamente, coloro che lavorano ‘dietro le quinte’ per la buona riuscita del programma, ma anche colei che, da sette anni a questa parte, vuole soltanto lui alla conduzione dello show. Ebbene si. Parliamo proprio di lei: Maria De Filippi. Tra di loro, lo sappiamo, si è instaurato un ottimo rapporto. Certo, durante la partecipazione dell’ex concorrente del GF ad Amici Celebrieties si temeva che esso potesse essere ‘compromesso’. Invece, non è stato proprio così. Inevitabile, quindi, l’immenso riconoscimento che Filippo ha nei confronti della De Filippi. E lo si deduce chiaramente da queste parole più che inaspettate.

Sono proprio queste le parole che Filippo Bisciglia, sul suo canale social ufficiale, ha voluto riservare a Maria De Filippi dopo la fine di Temptation Island. ‘Un ringraziamento speciale a colei che ha portato in Italia questo format Maria, a lei che mi ha dato la possibilità di condurlo, grazie Mary’, ha scritto il romano a testimonianza dell’immenso legame di stima che c’è tra di loro.