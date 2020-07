Vi ricordate Undici, di Stranger Things? Sta per tornare su Netflix

Millie Bobby Brown ha interpretato Undici nella favolosa e fortunata serie di successo, Stranger Things. Ma ora torna su Netflix con un ruolo tutto nuovo.

Tutti gli appassionati di Stranger Things ricorderanno perfettamente Eleven, o Undici. La potentissima ragazzina interpretata da Mille Bobby Brown al centro di tutti gli episodi della serie tv targata Netlifx. Da quando è diventata la protagonista di questo telefilm la sua vita è cambiata e da semplice ragazzina, Millie ormai è praticamente una donna la cui carriera sta spiccando il volo. E infatti la sua partnership con Netflix continua visto che è stata scelta per essere la protagonista del film The Girls I’ve Been.

Di cosa parla il nuovo film con Millie Bobby Brown?

Niente novità in tema Stranger Things insomma, ma i fan della serie potranno rivedere Millie Bobby Brown finalmente. La storia e la trama di The Girls I’ve Been prende spunto da un libro omonimo. Si tratta di un thriller, ma con qualche pizzico di comicità e di ironia. Nora è la protagonista della serie, una truffatrice che si trova ostaggio di una rapina in banca insieme alla sua fidanzata e al suo ex ragazzo. Il libro ancora non è stato pubblicato e molto probabilmente uscirà proprio in concomitanza con il film. Sebbene una data ufficiale ancora non sia stata resa nota da Netflix, molto probabilmente dovremo aspettare almeno fino a gennaio 2021 se non oltre. L’attesa c’è ed è tanta insomma, ma per lo meno potremo segnarci tutti sul calendario questa notizia.

Le altre produzioni in cui vedremo Millie

Mille Bobby Brown che sarà anche produttrice del film è la terza volta che si trova a collaborare con Netflix perché oltra a questo film e a Stranger Things, pare che ci sia un terzo film in programma, ossia Enola Holmes che parla della sorella di Sherlock Holmes ed è una saga letteraria al femminile. Anche lei, come il fratello, ama risolvere casi e misteri e quindi la vedremo in un film nuovamente molto intenso, pieno di colpi di scena e super emozionante.