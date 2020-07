Temptation Island, colpo di scena per Sofia e Alessandro: nessuno se lo aspettava; ecco cosa è successo un mese dopo il falò di confronto.

Una puntata ricca di colpi di scena, quella di Temptation Island andata in onda ieri. Si tratta del sesto ed ultimo appuntamento con il docu-reality di Canale 5, in cui abbiamo assistito ai falò finali di tutte le coppie: un finale ricco di colpi di scena e momenti memorabili. Ma non è tutto! Dopo gli ultimi confronti, è andato in onda anche “Temptation Island, un mese dopo…”. Ed è stato proprio a questo punto che abbiamo scoperto quello che è accaduto tra Alessandro e Sofia! È stata la prima coppia a lasciare la trasmissione insieme, ma quello che è successo dopo qualche settimana è davvero incredibile. Un colpo di scena che nessuno si aspettava.

Temptation Island, colpo di scena per Sofia e Alessandro: escono insieme, poi si lasciano

Colpo di scena incredibile per Sofia ed Alessandro. la coppia protagonista del primo falò di confronto di questa edizione. Un falò molto acceso, ma al termine del quale i due hanno deciso di lasciare la trasmissione insieme. Tutto sembrava essere andato per il meglio, ma ieri sera abbiamo scoperto che, invece, la coppia non ha confermato la decisione presa al falò. In particolare, è stato Alessandro ad avere dubbi, una volta ritornato a casa. Riascoltando le parole di Sofia e i video riguardanti la sua fidanzata, Alessandro ha cambiato idea, nonostante provi ancora dei sentimenti per lei, e ha deciso di prendersi del tempo per capire cosa fare. Ma la versione di Sofia è ben diversa: la ragazza spiega di aver vissuto giorni bellissimi con Alessandro dopo il falò, per poi ricevere “un colpo micidiale”. Per la ragazza, Alessandro è diviso tra l’amore per lei e per la sua famiglia, che è sempre stato un problema tra loro. Sofia inoltre ha dichiarati che Alessandro ha risentito la single Beatrice e tra le lacrime dichiara: “Mi sento davvero persa. Non lo capisco e non ci posso neanche credere. Per me doveva esserci lui vicino a me adesso”.

Uno sfogo toccante quello di Sofia, che sembra davvero distrutta per la piega che ha preso la sua storia. Secondo voi, sarà una rottura definitiva o Alessandro tornerà sui suoi passi? Non ci resta che attendere le prossime novità. E a voi, piacevano insieme?